Un duro momento estaría pasando el exjugador y actual participante de Mundos Opuestos, Luis Jiménez, quien enfrenta la quiebra de su empresa, la Importadora y Comercializadora López Jiménez.

Según recoge El Dínamo, todo comenzó debido a que sus acreedores pidieron la quiebra forzosa de una de sus sociedades. Donde se revela que el mayor acreedor afectado es el Banco Itaú, con una deuda de $664 millones, seguido de Santander con $312 millones, Scotiabank con $89 millones y la Tesorería General de la República por un monto cercano a los $50 millones.

El resto de la deuda corresponde a cotizaciones de AFP y salud, finiquitos, Mutuales de Seguridad, Fondo de Cesantía y además de compromisos con particulares y empresas, lo que daría en total la suma de $1.192 millones.

Abogado de Luis Jiménez alza la voz por las deudas del jugador

En conversación con El Dínamo, Sebastián Zapata, señaló que el jugador esperaba otro tipo de resolución, señalando que “Siempre existió la convicción de que se podía salir de los incumplimientos sin necesidad de solicitar una reorganización“.

“De hecho, a comienzos de año estábamos renegociando la deuda con el banco acreedor mayoritario en la quiebra, a quienes les hicimos una propuesta que estaba aceptada, sujeta a ciertos plazos y condiciones, pero luego dejaron de contestarnos”.

Agregando que esta petición la recibieron durante el periodo que el jugador se encontraba fuera del país participando en Mundos Opuestos, que se graba en Perú y que “el juicio estaba avanzado”.

La carrera de Luis Jiménez

El jugador comenzó su carrera en Palestino entre 2001 y 2002, para luego dar el salto a Ternana de Italia, sumando pasos por la Fiorentina, Lazio, Inter de Milán, Cesena y Parma de la Serie A.

Luis Jiménez jugó en el Inter de Milán donde coincidió con figuras como Zlatan Ibrahimovic/ Getty Images)

Por la liga de los Emiratos Árabe, el jugador chileno jugó por Al-Ahli y Al-Nasr, también en Arabia Saudita jugó en Al-Ittihad y en Catar militó en Al-Arabi, Qatar SC y Al-Gharafa.

