Mundos Opuestos se encuentra en una etapa crucial de su transmisión, donde cada vez quedan menos participantes en competencia y la gran final está cada vez más cerca. Y a pesar de que el espacio sigue sus emisiones en TV, las grabaciones ya habrían terminado y por lo mismo, las filtraciones no han faltado.

En las transmisiones siguen en competencia rostros como el exfutbolista Daúd Gazale, la ex integrante de Morandé con Compañía, Marlen Olivari, el ex Mekano, Juan Pedro Verdier, y el exparticipante de Doble Tentación, José Luis “Joche” Bibbó, entre otros.

Sin embargo, las filtraciones revelaron cuáles son los dos ganadores de temporada que disputarán la gran final.

Los finalistas de Mundos Opuestos

Según reveló Infama, Juan Pedro Verdier fue el gran ganador de la primera temporada, llevándose 25 millones de pesos y anotando su nombre en la gran final.

Mientras que de la segunda temporada el ganador fue el ex jugador de Colo Colo, Daúd Gazale, ganando también un premio de 25 millones.

La recta final de Mundos Opuestos

En algunas semanas en pantalla se verá el fin de los equipos y el inicio de las competencias individuales compitiendo todos contra todos. En vez de quedar eliminados, quienes resulten perdedores, vivirán en el pasado y convivirán con los nuevos participantes que ingresen.

Todo esto hasta llegar en el duelo final del primer tiempo de donde saldrá un ganador que se llevará 25 millones de pesos. Tras esto, comenzará el segundo tiempo, donde partirá de nuevo y competirán nuevamente en equipo hasta definir a otro ganador que se llevará 25 millones.

Luego de esto, se llevará a cabo la gran final en donde ambos ganadores competirán por 25 millones de pesos.