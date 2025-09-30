Luego de una carrera de 18 años en el fútbol profesional, con pasos exitosos en Colo Colo y Universidad Católica, donde además supo ser campeón, la actualidad tiene al ex delantero Daud Gazale como protagonista de un reality show.

Es que el también integrante de la Selección Chilena en la era de Marcelo Bielsa hoy forma parte del popular programa televisivo “Mundos Opuestos”, donde no sólo es partícipe de las competencias extremas que tiene el espacio, también da “comidillo” para la farándula.

Es que durante una dinámica en el reality show, la conductora Karla Constant le preguntó por un rumor que surgió durante la década pasada y que vinculó a Gazale en un romance nada menos que con Cecilia Bolocco, la única Miss Universo que tuvo nuestro país.

Daud Gazale explica vínculo con Miss Universo

Ante el cuestionamiento en el programa, el ex futbolista señaló “¡imagínate! Tuve que desmentirlo en un programa de Rafael Araneda, porque no sé de dónde salió eso”, para luego explicar la experiencia que vivió con la prensa de farándula por este tema.

“Fue en el 2010 cuando pasó eso. Recuerdo que llegué a mi casa y estaba lleno de periodistas, no entendía por qué estaban ahí y entonces decidí no entrar, retrocedí con mi auto, llamé para preguntar qué pasaba y ahí me enteré“, explicó Gazale negando cualquier vínculo con Bolocco.

El vínculo que sí tuvo con una mujer de la farándula fue con la modelo de origen español Nidyan Fabregat. Sobre ella, el otrora goleador indicó que “yo se la iba a presentar a un amigo del fútbol, el me pidió que la invite para su cumpleaños”.

“Eran las 2.30 de la mañana, estaban todos bailando, y me fui porque me tocaba entrenamiento al otro día. Cuando bajé, Nydian se estaba yendo, me dijo que había ido a la fiesta sólo porque yo la invité. Y ahí empezó todo“, finalizo Daud Gazale.

¿Cómo fue su carrera en el fútbol?

Surgido en Deportes Concepción, además de sus pasos por Colo Colo y la UC, tuvo pasos en nuestro país por Ñublense y Huachipato, además de experiencias en el fútbol argentino, en Singapur y Palestina. Terminó su carrera en General Velásquez en 2022.