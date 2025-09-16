El futbolista Daúd Gazale y la showoman Marlen Olivari no se dan tregua en Mundos Opuestos 3 en donde nuevamente tuvieron un duro enfrentamiento que terminó con el exjugador de Colo Colo sin poder contener las lágrimas.

Todo ocurrió cuando el equipo Fénix estaba tomando desayuno y Gazale habló nuevamente de su deseo de sacar a la ex integrante de Morandé con Compañía de la competencia, a lo que Marlen respondió que ha ido a múltiples veces a nominación y ha ganado.

“Mujeres de Chile, vean, aquí está nuevamente, después de tantos meses de competencia, me estás tratando de mujer débil”, señaló Marlen, a lo que el exfutbolista respondió que es “bajo” lo que ella hacía y que el público se da cuenta.

A lo que el exjugador de Colo Colo y Universidad Católica respondió: “La última competencia la ganamos porque sacamos ventaja nosotros, porque si hubiésemos ido a la par, morimos por ti. ¿Sabías eso? Casi nos ganan y le habíamos sacado uno de ventaja, llegaron junto con nosotros”.

“Yo jamás trataría de débil a una mujer. Eso es violento. Eres muy caradura, decirle a alguien antes de una competencia: ‘tú no vas a rendir, serás un obstáculo’. No seas barsa. ¡Como si fueras Dios, un sabelotodo”.

Daúd Gazale rompe en llanto por discusión con Marlen Olivari

Tras esto, la discusión continua en donde Gazale dijo que Marlen era un obstáculo en el equipo y que en algún momento no podrán salvarla.

“¡Ya está bueno ya! Llevo varios meses aguantando ataques hacia mí, y no me interesa. Hagan lo que quieran, me van a votar igual haga lo que haga. Yo me defiendo en cancha, me he tenido que defender siete veces, una más, de verdad, me da igual”.

Por su parte, la discusión también golpeó a Gazale, quien mientras conversaba con sus compañeros se quebró.. “Uno como hombre no puede irse en contra de una mujer y no puedo decir nada, y después dice: ‘miren mujeres como nos trata’. En mi familia hay más mujeres que hombres, me da una rabia. Es injusto”.