Así es la vida de Marlén Olivari alejada de la TV: Estudia derecho y dirige una fundación

La conocida figura televisiva Marlén Olivari reapareció en pantalla y reveló cómo ha sido su vida alejada de la televisión.

La ex integrante de Morandé con Compañía vive en Viña del Mar, su ciudad natal en donde conversó con el programa "Mira a quién me encontré", segmento del programa "Zona de Encuentro" de TVN que conduce Karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla.

La modelo reveló que actualmente estudia derecho, donde han debido utilizar la modalidad online debido a la pandemia. “Tengo compañeros de todos lados, y a veces los profesores me dicen ‘tenemos una figura de la televisión’ pero siempre con mucho cariño”,

Y también, está enfocada a su fundación con la cual realiza distintas obras sociales. Su hijo Lorenzo la ayuda a armar donaciones y la llevan a los diversos lugares, entre ellos, el campamento Felipe Camiroaga.

“Lorenzo sólo ha traído felicidad a mi vida. Es mi guagua”, señaló Marlén.

A pesar de llevar mucho tiempo fuera de la televisión, señala que se siente orgullosa de todo lo que realizó en la pantalla. Recordó la vez que tuvo que salir con una boa en el programa Morandé con Compañía.

“Estuve tres veces a punto de salir a escena, con la boa, y no me sacaban por tiempo. El director me decía que sería el siguiente programa porque no había alcanzado el tiempo”, cuenta y asegura que desde ahí “amo las boas, les perdí el miedo”.