Mauricio Pinilla da el gran salto en la televisión: TVN confirma programa junto a Karen Doggenweiler

Mauricio Pinilla puso fin a su carrera como futbolista para comenzar a trabajar en otros proyectos. Y a tan solo meses de haber dicho adiós a Coquimbo Unido, el ex delantero ya tiene su gran salto en la televisión.

Este miércoles TVN confirmó que el que tambien fuera artillero de Universidad de Chile tendrá su estreno como animador en el nuevo bloque de las tardes de sábado "Zona de Encuentro". Pero no será un show cualquiera, ya que a su lado tendrá nada menos que a Karen Doggenweiler, uno de los rostros más imporantes de la actualidad.

A través de un comunicado, la señal estatal señaló que Pinilla será uno de los animadores a cargo de la "nueva franja programática que contendrá distintos contenidos, de entretención y también culturales".

Pinilla junto a Doggenweiler, la nueva dupla televisiva de TVN. Foto: TVN

En el mismo, el ex delantero deja sus impresiones ante el nuevo desafío. "Siempre me picó el bicho por hacer cosas nuevas, no solamenteen el ámbito deportivo. Cuando me propusieron este programa y me dijeron que iba a ser con Karen, pensé que era una broma. ¿Cómo va a pasar alguien de cero a estar con la mejor de la televisión? Es como si me llamara Mourinho y me dijera ‘mañana vente a entrenar conmigo".

"No lo dudé porque sabía que iba a ser una experiencia maravillosa aprender de ella. Sin duda con Karen se me ha hecho mucho más fácil, es una mujer súper solidaria y carismática a morir. Te da la posibilidad de que las cosas fluyan, y con lo poquito que sé he tratado de ir recogiendo toda esa experiencia de ella para ir mejorando día a día", agregó el otrora capocannoniere.

Su compañera, Karen Doggenweiler, también tuvo algunas palabras para Pinilla. "Desde que surgió la posibilidad de que Mauricio estuviera acá en TVN, fue una sorpresa y una alegría inmensa para todos. Yo creo que todos admiramos su carrera deportiva, su trabajo, lo hemos visto en las comunicaciones y de verdad que tiene un talento innato increíble y un potencial maravilloso, así que me encantó la idea de poder trabajar con él, me sorprendió y me fascinó, para mí ha sido todo un descubrimiento su talento y lo mateo que es".

Por ahora, desde la señal estatal no han revelado la fecha de inicio del nuevo bloque "Zona de encuentros". No obstante, se espera que se lleve a cabo desde el segundo semestre de este año.