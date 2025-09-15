El nuevo reality de Mega, El Internado, se encuentra preparando su esperado estreno y continúa revelando a sus participantes quienes se someterán a inesperadas desafíos poniendo a pruebas sus habilidades culinarias y físicas.

Entre los rostros confirmados se encuentra Arenita, Fernando Solabarrieta, Efrán Reyero, Laura Bozzo, Carla Ochoa. Maluco, Daniella Campos, Etienne Bobenrieth y Di Mondo, al que en los últimos minutos se sumó una más.

Hija de estrella de la Roja ingresa a nuevo reality

La influencer Blue Dumay confirmó su debut en el programa de competencia El Internado. La joven es hija de María Alberó y creció con bajo el cariño de Iván Zamorano, a quien considerada un padre.

Sobre su personalidad, la joven señala en conversación con Mega que “Si me tengo que defender, lo voy a hacer, soy directa para decir las cosas, pero con respeto”.

Blue comenta que no cree que vaya a protagonizar conflictos y que busca sacar lo mejor de la experiencia. “Siempre me voy a priorizar para pasarlo bien y conocer a los demás porque hay muchos que no conozco, y la verdad es que me gustaría tener la oportunidad de hacerlo”.

“Yo creo que con quien más voy a congeniar es con alguien que sí conozco, como Fernando. Como son amigos con mi papá, lo conozco”.

Blu agrega que es está entusiasmada por la competencia. “En la medida de que me vayan poniendo las tareas y enseñando, sé que me voy a desarrollar. Obviamente que al principio se va a notar que no hay mucha experiencia, pero con las ganas y el optimismo, siento que se puede lograr todo”.