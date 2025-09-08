El periodista y comentarista deportivo Fernando Solabarrieta dio una gran sorpresa al revelar que será parte de un nuevo reality show, pero que a diferencia de todos los otros formatos que se han estrenado en el país, este tendrá una competencia muy particular.

Los realities con competencia física han sido la tónica de este género en Chile en donde programas como Pelotón, Mundos Opuestos, ¿Ganar o Servir?, lograron conquistar al público.

Mega revolucionó estos espacios al agregar romance y drama con los exitosos realities “Amor a prueba”, “Volverías con tu ex” y “Doble Tentación”, pero ahora volverá a innovar con un nuevo espacio titulado “El Internado”.

Así es el nuevo reality de Mega: El internado

A diferencia de todos los otros programas, en este espacio primará la cocina, en donde los 18 participantes deberán superar pruebas físicas y de cocina, pero además con la tensión de estar encerrados, bajo la animación del chef Yann Yvvin, ex jurado de Masterchef Chile y El Discípulo del Chef.

El ingreso de Solabarrieta al Internado

Tras revelarse su ingreso, el magallánico entregó detalles sobre su participación. “Soy el más viejo, el mañoso, el cabrón. Soy sociable en la medida en la que conozco a gente. Quiero ser yo en general, aunque en algunas cosas tengo un genio de mierda, pero obvio, tengo que respetar a los otros”.

Asimismo, se refirió a sus habilidades culinarias. “Soy un desastre. Soy pésimo cocinando, onda ni un huevo sé hacer”.

“Lo paso muy mal con las competencias porque soy tan competitivo que si veo que tengo una opción de ganar llego a angustiarme. Creo que si puedo tomar un rol de liderazgo puedo llegar a andar bien, pero si el equipo me elige para ser uno de los que cocina el equipo pierde inmediatamente”.