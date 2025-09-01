El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile dejó de todo. Uno de los protagonistas fue Javier Correa, aunque no para bien según Fernando Solabarrieta.

Los Albos se quedaron con un muy importante triunfo ante los Azules. Vicente Pizarro fue el héroe de la jornada al anotar el 1-0 definitivo al minuto 81, con lo cual regresaron a la victoria tras cinco partidos. De esta manera, regresaron los abrazos al Estadio Monumental.

La crítica de Solabarrieta a Javier Correa

Más allá del partido en sí, hubo dos jugadas que marcaron el trámite desde el punto de vista arbitral. La supuesta roja a Javier Correa que toda Universidad de Chile reclamó y la expulsión a Franco Calderón tras una violenta entrada a Vicente Pizarro. Fernando Solabarrieta analizó estas decisiones del juez Cristián Garay.

ver también Javier Correa se defiende tras la pelea en la zona mixta del Superclásico 198: “Estaba con mi hijo y me quiso…”

“Lo de Calderón fue fundamental, una burrada tremenda, él sale de contra con un compañero y él como era una pelota parada, él venía controlando la pelota, la termina perdiendo y se desespera, le pasa mucho a los defensores centrales, pierden la pelota lejos de su arco y se desesperan”, dijo el periodista en Marca Personal de Radio La Metro.

“Tiró una tijera, pero era expulsión sí o sí, de eso no hay duda. Pero lo que pasa, es que lo de Correa antes también era expulsión, entonces ahí se produce la polémica, porque Correa va con todo, para mí eso también era expulsión“, complementó Solabarrieta, dejando en claro que el argentino también debió irse a camarines antes de tiempo.

La jugada donde U. de Chile reclamó roja para Javier Correa. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Claro que, más allá dela infracción de Javier Correa a Matías Zaldivia, Fernando Solabarrieta hizo una dura crítica futbolística al delantero argentino. El jugador de Colo Colo quedó al debe de cara al arco, que es lo que se le pide, algo que para el periodista ya es una tendencia.

“Qué manera de perderse goles Correa, a mí lo de Correa ya no me cerró.Tendrá buenos movimientos y eso, pero lo principal es que haga goles y no hace goles, de cada cinco ocasiones, hace una con suerte“, cerró Solabarrieta.