Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Ya no me cerró”: Fernando Solabarrieta despedaza a Javier Correa tras el Superclásico

Javier Correa fue uno de los que más festejó en Colo Colo la victoria sobre Universidad de Chile.

Por César Vásquez

Javier Correa dio que hablar en el Superclásico.
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTJavier Correa dio que hablar en el Superclásico.

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile dejó de todo. Uno de los protagonistas fue Javier Correa, aunque no para bien según Fernando Solabarrieta.

Los Albos se quedaron con un muy importante triunfo ante los Azules. Vicente Pizarro fue el héroe de la jornada al anotar el 1-0 definitivo al minuto 81, con lo cual regresaron a la victoria tras cinco partidos. De esta manera, regresaron los abrazos al Estadio Monumental.

La crítica de Solabarrieta a Javier Correa

Más allá del partido en sí, hubo dos jugadas que marcaron el trámite desde el punto de vista arbitral. La supuesta roja a Javier Correa que toda Universidad de Chile reclamó y la expulsión a Franco Calderón tras una violenta entrada a Vicente Pizarro. Fernando Solabarrieta analizó estas decisiones del juez Cristián Garay.

Javier Correa se defiende tras la pelea en la zona mixta del Superclásico 198: “Estaba con mi hijo y me quiso…”

ver también

Javier Correa se defiende tras la pelea en la zona mixta del Superclásico 198: “Estaba con mi hijo y me quiso…”

“Lo de Calderón fue fundamental, una burrada tremenda, él sale de contra con un compañero y él como era una pelota parada, él venía controlando la pelota, la termina perdiendo y se desespera, le pasa mucho a los defensores centrales, pierden la pelota lejos de su arco y se desesperan”, dijo el periodista en Marca Personal de Radio La Metro.

“Tiró una tijera, pero era expulsión sí o sí, de eso no hay duda. Pero lo que pasa, es que lo de Correa antes también era expulsión, entonces ahí se produce la polémica, porque Correa va con todo, para mí eso también era expulsión“, complementó Solabarrieta, dejando en claro que el argentino también debió irse a camarines antes de tiempo.

La jugada donde U. de Chile reclamó roja para Javier Correa. Imagen: Photosport

La jugada donde U. de Chile reclamó roja para Javier Correa. Imagen: Photosport

Publicidad

Claro que, más allá dela infracción de Javier Correa a Matías Zaldivia, Fernando Solabarrieta hizo una dura crítica futbolística al delantero argentino. El jugador de Colo Colo quedó al debe de cara al arco, que es lo que se le pide, algo que para el periodista ya es una tendencia.

Qué manera de perderse goles Correa, a mí lo de Correa ya no me cerró.Tendrá buenos movimientos y eso, pero lo principal es que haga goles y no hace goles, de cada cinco ocasiones, hace una con suerte“, cerró Solabarrieta.

Lee también
No se vio en televisión: los gestos de Correa contra la U
Colo Colo

No se vio en televisión: los gestos de Correa contra la U

Lo que dijo el árbitro tras el supuesto codazo de Correa a Zaldivia
Chile

Lo que dijo el árbitro tras el supuesto codazo de Correa a Zaldivia

La U buscará las "penas del infierno" para Correa tras insultos a Clark
Colo Colo

La U buscará las "penas del infierno" para Correa tras insultos a Clark

Cepeda deja la grande en el cierre del libro de pases europeo: "Queda en el aire"
Colo Colo

Cepeda deja la grande en el cierre del libro de pases europeo: "Queda en el aire"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo