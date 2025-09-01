El partido de Vicente Pizarro ante Universidad de Chile fue perfecto. No solamente por el gol de la victoria que anotó sobre el final del encuentro, sino que también por la manera en que manejó el mediocampo.

Un partido consagratorio para el Vicho que fue reconocido por sus propios compañeros, que le dedicaron palabras de elogio luego que subiera a redes sociales un mensaje por el triunfo.

“Siempre todos juntos equipo. Hermoso triunfo y ambiente con nuestra gente”, fueron las palabras que escribió en su Instagram, las que encontraron respuesta en varios jugadores de Colo Colo.

Los apodos que le ponen a Vicente Pizarro

Uno que le contestó al Vicho fue Tomás Alarcón, el volante que entró en el final del partido a poner pierna fuerte. Fue bastante llamativo el alias que le regaló al héroe del Superclásico.

“Claro, Paciencia Pizarro“, le escribió el formado en O’Higgins, en alusión a que maneja los tiempos perfectos para ejecutar sus jugadas.

Los mensajes que le llovieron a Vicente Pizarro

Muchos otros lo tildaron de “crack”, como Arturo Vidal y Mauricio Isla. “Máquina” le puso Lucas Cepeda, mientras que sus amigos canteranos Bruno Gutiérrez y Luciano Arriagada lo señalaron como “aura”.

Desde Europa también le llovió una alabanza. Fue de Jordhy Thompson, quien fue su compañero hasta que debió abandonar el club por sus problemas personales.

El jugador del Orenburg lo tildó como “Mágico” destacando que anotó el gol que a Colo Colo le permitió romper una racha de tres años sin ganarle a Universidad de Chile.

Jordhy Thompson felicitó a Vicente Pizarro

Vicente Pizarro se suma esta jornada a la selección chilena para enfocarse en lo que será el partido de eliminatorias ante Brasil, que se disputará el jueves.