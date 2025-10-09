A pesar de que Mundos Opuestos sigue en pantalla, las filtraciones no han fallado y ya se reveló que Juan Pedro Verdier y Daúd Gazale son los dos finalistas que se enfrentarán en el último duelo, donde un excompañero de encierro alzó la voz y criticó duramente al exfutbolista.

Durante la alfombra roja de los Premios Cordillera, Leonardo Vallana también conocido como “El Princeso”, se lanzó duramente con el exjugador de Colo Colo y Universidad Católica. “Lo peor que le puede pasar a un reality es que el “ataúd” Gazale gane, eso es todo. Porque es lo peor que le puede pasar, Chile no está feliz con eso.

“Yo, obviamente, no quiero ser egocéntrico, pero si estoy hubiese sido por votación popular de público, yo gano. Por el cariño de la gente, pero lamentablemente no es así”, explicó el participante.

Agregando que “lamentablemente llega un compadre machista a la final, egocéntrico, machista, que no sabe perder y es lo peor que le puede pasar al público chileno que detesta al “Ataúd Gazale”, nada más que decir”.

La carrera de Gazale en el fútbol

El jugador comenzó su carrera en Deportes Concepción el 2004, para luego pasar por clubes nacionales como Ñublense, Huachipato, Colo Colo y Universidad Católica.

Con los albos obtuve el título de Primera División del Clausura el 2008 y 2009, y con la UC obtuvo la Copa Chile el 2011.

Luego dio el salto al extranjero donde jugó en Oțelul Galați de Rumania, Dorados de Sinaloa en México, Argentinos Juniors y Nueva Chicago de Argentina, Brunei DPMM de Singapur e Hilal Al Quds. El 2019 regresó a Chile, donde militó en Naval, Deportes Concepción y General Velásquez.

La final de Mundos Opuestos

La final tendrá dos tiempos, donde en el primer saldrá un ganador que se lleva 25 millones, quien este caso fue Juan Pedro.

Tras esto, la competencia comenzó de nuevo con su segundo tiempo, alzándose como el ganador Daúd Gazale, quien también se embolsó 25 millones de pesos.

Ahora, ambos se enfrentarán en la gran final del reality, donde competirán por otros 25 millones de pesos.