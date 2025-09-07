Fernando Solabarrieta estuvo presente en el programa “Hay que decirlo prime” de Canal 13 en donde en conversación con Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez entregó detalles del complejo momento personal que atraviesa quebrándose en pantalla.

En el espacio, el periodista deportivo habló de sus adicciones en donde señaló entre lágrimas: “Soy llorón. ¿Sabes qué pasa? A veces me da lata, me digo, ‘otra vez este hue… está llorado. El otro día, Fran García-Huidobro dijo ‘me tiene harta'”

La confesión de Fernando Solabarrieta

“En el espacio, el comunicador revela que hubo una narrativa que dejó que se expandiera sin ser cierta. “Se habla mucho del exceso y de las salidas, pero no va por ahí, yo he dejado que eso se diga porque al mismo tiempo, me echan la culpa de la ruptura y a mi mujer (Ivette Vergara), la madre de mis hijos”.

“No la tocan. Yo prefiero decir ‘ok, sí fui yo’, pero yo hace tiempo que no tenía una salida prologando, frecuenta, era mucho más triste, era solo y encerrado.

“Hay detalles que ni siquiera mi familia sabe, que tienen que ver con la cantidad o la frecuencia del consumo, no parar, seguir.

Asimismo, señaló que siempre fue una persona destacada, teniendo muchos logros a nivel académico. “No me sentía feliz, esa fue la primera gran señal. Yo siempre tenía que ser el mejor. Cuando empecé las terapias me di cuenta de que no me sentía feliz”.

“Hay tres piedras angulares de mi enfermedad. Es muy difícil, ir por la vida sabiendo que no eres suficiente, que nada de lo que hagas es suficiente. Eso te mata y lo que quieres es anestesiarte, que tu dolor se acabe. ¿Qué buscas? Sustancias”, explicó en periodista.

El comunicador se quebró en pantalla mientras hablaba de complejo momento personal. /Canal 13

Agregando que estuvo en terapia mucho tiempo. “Yo entraba con todas las ganas de sanarme, pero, en el fondo, yo entraba porque me lo pedían, porque otra vez estaba haciendo de mi vida lo que querían que yo hiciera. Me he pasado la vida haciendo lo que la gente quiere que yo haga, quizás por eso esa locura, ese desenfreno, ese delirio que viví en el departamento solo, fue una respuesta a eso”.

“Yo no quería morirme, por supuesto que no, pero hay un momento que dices: ‘no me interesa tanto seguir'”, reveló el comunicador.