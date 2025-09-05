Diego Armando Maradona es un personaje único más allá del fútbol. Quien lo pudo conocer bien es Fernando Solabarrieta, que reveló un carrete que vivió con el campeón del mundo.

Pese que el “10” falleció en el 2020, siempre aparece una historia nueva de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Sus pasos por Argentinos Juniors, Boca, Barcelona y Napoli, entre otros, dejaron una huella imborrable en el fútbol mundial.

La loca noche de Fernando Solabarrieta y Diego Maradona

Fernando Solabarrieta durante sus años como periodista, ha tenido la oportunidad de conocer a grandes personajes del deporte. Uno de ellos es Diego Maradona. De hecho, el comunicador indicó que vivieron una noche de carrete muy al estilo del Pelusa. Esto sucedió tras una visita del argentino a “De pé a pá”.

“Termina el programa y se acerca el ‘Morsa’ y me dice: ‘Che, el Diego quiere que vengás a comer con nosotros’. Bueno, voy a comer y apenas entro Diego dice: ‘Che, Fer acá. Al lado mío papá’. Ya con esto yo no quiero más en la vida. Se acerca de nuevo el ‘Morsa’ y me dice ‘el Diego quiere que vengás al hotel’“, comenzó relatando el periodista en su podcast.

“La noche que pasamos el Diego y yo, solo los dos, fue una noche increíble. Me dice, ‘bueno che, qué vas a tomar’. ‘Eh no sé, lo que vas a tomar tú’, para no cagarla respondí. Agarra el teléfono y dice ‘hola, habla el Diego. Tráeme 45 whiscolas’. Y entró un hueón con 45 whiscolas. A la noche le da hambre y pide salchichas. Pidió 450 salchichas a las 3 de la mañana“, recordó Solabarrieta.

Diego Maradona en un partido del Mundial de Rusia 2018. Imagen: Getty

Más allá de los excesos, Fernando Solabarrieta destacó la bonita velada que vivió con su ídolo. De hecho, el periodista tiene un tatuaje de Diego Armando Maradona, lo que demuestra su admiración por el campeón en México 1986.

“Bueno, hablamos de la vida, de los papás, de la amistad, como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Fue lindo de verdad. Para mí fue un sueño totalmente cumplido“, cerró Solabarrieta con visible emoción.