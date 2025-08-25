Iván Zamorano es, sin duda, una de las grandes figuras del fútbol chileno como también uno de los referentes de la selección chilena.

Brillando durante la década de los 90, Bam Bam fue parte del camino al Mundial de Francia 1998, parte de la ruta a Corea y Japón 2002, como también de los Juegos Olímpicos del 2000.

Sin embargo, ahora quien fuera también comentarista en la televisión mexicana sorprende a todos con una inesperada confesión que provocó la reacción inmediata de Arturo Vidal.

ver también Iván Zamorano hace reír a Arturo Vidal con anécdota del Fenómeno Ronaldo: “Siete chicas en el ascensor…”

La confesión de Iván Zamorano que provoca la reacción inmediata de Arturo Vidal

Fue un nuevo capítulo de “El Reinado“, Iván Zamorano dejó una frase que da vueltas en los hinchas de la selección chilena. El histórico delantero no esconde su admiración por la “Generación Dorada”.

ver también Florentino Pérez se lo contó: Iván Zamorano reveló por qué Arturo Vidal no llegó a Real Madrid

“Eran extraordinarios, vi las copas América y decía ‘lo que han hecho estos tipos’. Cuando los veía las piernas me tiritaban… Alexis (Sánchez), (Arturo) Vidal y (Gary) Medel”, confesó Bam Bam.

Luego, el exjugador del Real Madrid fue más allá y se atrevió a plantear un escenario que para muchos hinchas es más que soñado.

Publicidad

Publicidad

“Estar en el área con ellos… Conmigo y con (Marcelo) Salas, esta ”Generación Dorada” hubiese sido campeona del mundo”, dijo Caído del Cielo. Lo que provocó la reacción inmediata tanto de Arturo Vidal y Juan Ramírez, los conductores del espacio.

“Sí”, fue la respuesta inmediata del King. “Sin duda”, agregó el PF de Vidal como de otras figuras del fútbol chileno, que recientemente agregó a otro jugador de Universidad de Chile a sus dirigidos.

Iván Zamorano brilló en el fútbol mundial durante la década de los 90 y principios de los 2000. Acá, en el Inter de Milán.

Publicidad

Publicidad

Además, Zamorano también aprovechó de comparar la camada del Mundial de Francia 1998 con la bicampeona de América. “A pesar de que yo disfruté mucho mi generación, porque tuve compañeros extraordinarios, de esta generación jugaban todos en el extranjero”, dijo.

ver también Se perdió un Mundial con la Roja por una fractura y brilla en la Liga de Ascenso: “Más que intentar jugar bonito…”

“Nosotros abrimos un camino porque era difícil que desde Europa vinieran a buscar un jugador chileno, pero con ellos, todos vinieron a buscar chilenos”, cerró uno de los históricos del fútbol nacional.