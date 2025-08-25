Iván Zamorano tuvo una distendida conversación con Arturo Vidal, en la cual confesó que el nombre del King estuvo cerca de Real Madrid. Florentino Pérez le explicó por qué no arribó el de San Joaquín.

Vidal es uno de los jugadores más grandes de la historia del fútbol chileno. Tuvo la fortuna de defender a los mejores equipos del planeta, pero hubo en el cual pudo jugar y por distintos motivos, no se dio. Zamorano contó su casi arribo a los Merengues.

El por qué no llegó Arturo Vidal a Real Madrid

Iván Zamorano es una leyenda en Real Madrid y por ahora, sigue siendo el único chileno en haber jugado ahí. Arturo Vidal coqueteó más de alguna vez con la opción de arribar al Santiago Bernabéu. Ahora, fue el propio Bam-Bam quien contó la historia de su fallido traspaso en el podcast “El Reinado de Vidal”.

“Yo cuando me retiro y voy a Madrid en una época, me junto con (Emilio) Butragueño en el estadio, en el Santiago Bernabéu y había rumores que llegaba Arturo al Madrid. Me dice ‘va a venir Florentino y me dijo que lo esperaras porque va a venir a saludarte’. Y lo espero, bajamos a la cancha y viene Florentino. Me saludó y digo ‘tengo que preguntarle’“, indicó Zamorano.

ver también ¿Arturo Vidal DT de Colo Colo? El King se postula para la banca alba: “Tomo el primer equipo…”

“‘¿Florentino, y? Tiene que traer a otro chileno, Arturo Vidal’. Y me dice, ‘es que cuesta 40 millones nomás, cuando cueste 100 lo traigo’. Pero tiene que comprarlo ahora le digo yo. ‘Es extraordinario, pero cuando cueste cien’. Para que te des cuenta cómo él pensaba para contratar a alguien”, añadió a Iván Zamorano.

Esta situación del precio del jugador, era casi un requisito para Florentino Pérez, amante de los fichajes “galácticos”. Años después, finalmente Arturo Vidal llegó a España, pero a Barcelona, algo que Iván Zamorano se lo remarcó muy en su estilo.

Publicidad

Publicidad

“Yo me acuerdo perfectamente de esa situación, por eso yo le pregunté en medio de la cancha del Bernabéu. Él manejaba todo, hasta el día de hoy. Bueno, jugaste en la competencia. Te fuiste al segundo equipo de España“, cerró el mundialista en Francia 1998.