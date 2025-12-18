EA Sports FC 26 es, sin duda, uno de los grandes títulos del fútbol en el mundo virtual y, para muchos, el amo y señor de esta categoría. Por lo mismo, la inclusión de Iván Zamorano en el esperado videojuego fue recibida con especial entusiasmo por los fanáticos.

‘Bam Bam’ dice presente en FC 26 con una carta para el modo Ultimate Team, donde fue incluido en la categoría de Héroes, convirtiéndose además en el primer chileno en alcanzar dicha distinción dentro de la saga.

Sin embargo, eso no es todo. Ya que en las últimas horas, el heredero del tradicional juego FIFA anunció una nueva carta especial de Iván Zamorano, esta vez bajo el evento Winter Wildcards, enfocado en la temporada navideña.

La nueva carta de Iván Zamorano en EA Sports FC 26

A través de una publicación en sus distintas redes sociales, EA Sports FC compartió el siguiente mensaje:

“Llega el invierno. Los héroes se alzan. Jill Scott, Claudio Pizarro e Iván Zamorano, el grupo de Héroes más frío de #FC26 hasta el momento, conquistan la cancha este viernes en Winter Wildcards”.

Junto a este anuncio aparece una imagen con los tres futbolistas mencionados y, en el caso de Iván, el chileno es representado en su época como Pichichi de LaLiga con el Real Madrid, con una valoración general de 89. Sus estadísticas destacan con 86 de ritmo, 89 de tiro, 70 de pase, 86 de regate, 43 de defensa y 85 de físico.

Fecha: ¿Desde cuándo se podrá jugar con esta nueva carta de Iván Zamorano?

La nueva carta especial de ‘Bam Bam’ estará disponible desde este viernes 19 de diciembre a partir de las 15:00 horas , momento en que comenzará a aparecer tanto en sobres como en el mercado de transferencias del videojuego EA Sports FC 26.

