¿El mejor de Sevilla? La advertencia de Alexis Sánchez al EA Sports FC 26 por nueva carta

Alexis Sánchez quiere su revancha en España y así lo demuestra con un impactante declaración en Sevilla. Esto debido a que el delantero aseguró que va a volver a su prime en esta temporada de LaLiga.

La curiosa reacción del seleccionado nacional se reportó en medio de la presentación del videojuego EA FC 26 y que reveló la valorización de cada jugador del Sevilla. Pese a que fue el último refuerzo en este mercado de fichajes, el chileno incluso se ganó el puesto en la portada que tiene el cuadro español.

ver también Alexis fuera del ‘Top 3’: Estos son los 10 mejores chilenos de EA Sports FC 26

Lo que de inmediato desató los comentarios entre los hinchas del cuadro de Sevilla que aplaudieron dicha decisión. Sin embargo el formado en Cobreloa no quedó conforme con un particular detalle que tiene esta entrega del videojuego futbolero. Lo que dejó en claro al momento de analizar sus habilidades en el campo de juego virtual.

“Veo que tengo 80 así que está bien“, aludió de entrada Alexis. Es pese a ser el último fichaje, su carta promedia 76 de valorización, por lo que es uno de los más altos en el plantel.

Alexis Sánchez aparece en la nueva portada del EA Sports FC 26

Pero esto no dejo conforme al Bicampeón de América. Por lo que dejo una importante advertencia a los desarrolladores del juego y que se encargan de actualizar los stats de los jugadores. “Si esperamos un año más, eso va a subir“, enfatizó expectante por volver a su mejor nivel en LaLiga.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto gana Alexis Sánchez en el Sevilla?

La realidad de Alexis Sánchez ha cambiado tras sus últimos años en Europa y ahora en Sevilla enfrenta una condición un poco anormal a lo que venía registrando. Es que el Bicampeón de América pasó de ser uno de los sueldos top en Europa a uno de los más bajos, especialmente la plantilla del Sevilla.

Así es como se reveló en los últimos reportes donde se indica que su nuevo salario en el cuadro español sería equivalente a unos 95 millones de pesos chilenos. Cifra inferior a la que inclusive recibe su compañero Gabriel Suazo que llegó proveniente del Toulouse y recibe 120 millones mensuales.