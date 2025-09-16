El próximo 26 de septiembre se lanza oficialmente EA Sports FC 26, la nueva edición del exitoso videojuego de fútbol que llegará tanto a tiendas físicas como digitales. Esta entrega promete importantes mejoras en su jugabilidad, además de la incorporación de nuevos equipos, estadios y mucho más.

Si bien en algún momento se especuló con la inclusión de la Primera División de Chile, finalmente aquello no ocurrió. Así, los fanáticos nacionales deberán conformarse con la presencia de clubes que participan en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Pese a esa ausencia, el videojuego sí contará con una amplia representación chilena. De hecho, ea.com publicó el listado con los futbolistas nacionales mejor valorados de esta versión , donde llama la atención que Alexis Sánchez quede fuera del podio, aun cuando es uno de los pocos chilenos que compite en una de las ligas más importantes del mundo.

Los 10 mejores chilenos de EA Sports FC 26

La gran figura nacional es Christiane Endler, arquera del Olympique de Lyon, quien lidera el ranking de chilenos en el videojuego con una valoración general de 88.

En segundo y tercer lugar aparecen dos jugadores del fútbol argentino: Gabriel Arias (Racing, 77) y Paulo Díaz (River Plate, 76). Recién en el cuarto puesto surge Alexis Sánchez, que también cuenta con 76, pero se ubica por detrás del ex San Lorenzo y Palestino.

Más abajo, con la misma valoración de 76, figuran otros futbolistas como Carlos Palacios (Boca Juniors) y Guillermo Maripán (Torino). A ellos se suman Diego Valdés (Vélez Sarsfield, 75) y Antonia Canales (Levante Badalona, 75), quien se consolida como otra representante chilena en el fútbol femenino europeo.

En el noveno lugar aparece la primera carta de plata: Gabriel Suazo (Sevilla, 74), acompañado por otros chilenos con la misma valoración: Ben Brereton (10°), Karen Araya (11°), Charles Aránguiz (12°) y Fernando Zampedri (12°).

Revisa el listado completo de chilenos en EA Sports FC 26 ingresando al sitio ea.com.

Bonus Track

La presencia chilena en esta edición 2026 tendrá un toque histórico. Ya que meses atrás se confirmó la aparición de Iván “Bam Bam” Zamorano.

Ex goleador será incluido como el primer nacional con carta de “Héroe”, valorada en 88 -Igualando a Tiane- y que conmemora su etapa en el Inter de Milán.