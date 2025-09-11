Es tendencia:
Videojuegos

¡Oficial! Juego de fútbol que regresa este 2026 confirma su fecha de lanzamiento

Se trata de FM 2026, título que regresa tras un año sin entrega y que ya puedes reservar a precio especial en preventa.

Por Franco Abatte

Se trata de FM 2026, título desarrollado por Sport Interactive que regresa tras un año sin lanzamiento.

Es oficial. Tras un año sin lanzamiento vuelve toda la acción de Football Manager, el título desarrollado y distribuido por Sports Interactive y SEGA, respectivamente, anunció en las últimas horas la fecha de lanzamiento de su versión 2026.

El juego había anunciado su regreso en agosto pasado tras la cancelación de la edición 2025 y ahora fue el turno de confirmar la fecha oficial del lanzamiento ¿Cuándo? A partir del 4 de noviembre para las ediciones FM26 Console (Xbox/PS5) y FM26 Mobile (Netflix), pero ojo, porque FM26 Touch (Nintendo Switch) saldrá en formato digital un mes más tarde, es decir, el 4 de diciembre.

Las novedades que trae FM 2026:

Entre los principales cambios que tiene FM 2026 destaca una interfaz de usuario rediseñada, que otorga mayor control a los jugadores en decisiones clave, y una experiencia de día de partido más inmersiva, gracias a animaciones volumétricas basadas en encuentros reales y gráficos de campo notablemente mejorados.

Otro de los grandes hitos de esta entrega y uno de los más esperados es la incorporación de la Premier League con licencia completa, incluyendo logotipos, equipaciones y fotografías oficiales de jugadores, llevando la autenticidad del simulador a un nuevo nivel.

FM26 también marcará el debut del fútbol femenino, que se integrará en el ecosistema de Football Manager con la base de datos más amplia del sector y competiciones licenciadas que se anunciarán en las próximas semanas.

En el aspecto técnico, el juego estrena un nuevo motor que, pese al cambio, garantiza compatibilidad con partidas guardadas de Football Manager 2024 y Football Manager 2023. Esta función también estará disponible por primera vez en FM26 Mobile, aunque únicamente para carreras iniciadas en FM24 Mobile.

La Premier League llega completamente licenciada a FM 2026. (Foto: Sports Interactive, SEGA)

La edición incluirá mejoras en todas las áreas: fichajes, tácticas, creación del mánager y compatibilidad con mando, tanto en PC como en consolas.

Reservas y acceso anticipado con descuentos:

El sitio web del videojuego informa que quienes reserven FM26 en PC o Mac entre el 10 de septiembre y la fecha de lanzamiento obtendrán un 10 % de descuento y acceso anticipado al juego en Steam y Epic Games aproximadamente dos semanas antes de su estreno oficial.

¿El precio? En steam lo puedes encontrar a un costo especial de $44.910. Sin oferta, en tanto, el valor sube a $49.900.

(Foto: Captura)

