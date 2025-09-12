Pronósticos Cobresal vs Huachipato: la fortaleza de El Cobre ante la vulnerabilidad del Acerero como visitante

RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en Cobresal vs Huachipato, en la fecha 23 de la Liga de Primera.

Este sábado a las 17:30 horas, en el Estadio El Cobre, Cobresal recibirá a Huachipato con la intención de prolongar su buen momento en casa, donde suma dos victorias consecutivas. Enfrentará a un rival que apenas ha ganado dos de sus 16 partidos como visitante en la temporada.

El Minero se ubica séptimo con 35 puntos, asegurando un lugar en la próxima Copa Sudamericana, mientras que el conjunto negriazul lucha por alcanzarlo desde el noveno puesto, con 31 unidades acumuladas.

En la previa de este enfrentamiento, en la fecha 23 del Campeonato Nacional, nuestro analista te proporciona los tres mejores pronósticos para que contemples antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Cobresal vs Huachipato

Margen de victoria: Cobresal por un gol o Empate 1.93 Córners: Más de 10.5 1.76 Marca un gol: Diego Coelho 2.01

Cobresal busca extender su fortaleza en El Cobre

Cobresal ganó sus dos últimos compromisos como local, ambos por un gol de diferencia. En siete de sus últimas diez presentaciones en casa en la Liga de Primera 2025, el equipo logró ganar por un tanto o empatar.

Por su parte, Huachipato empató o perdió por un gol de diferencia en cinco de sus últimos siete partidos como visitante, entre el torneo y la copa.

Margen de victoria: Cobresal por un gol o Empate – 1.93 en Jugabet

Más de 10 córners en El Cobre

En ocho de los últimos 11 encuentros del Minero en El Cobre, hubo más de 10 saques de esquina.

Las estadísticas también arrojaron al menos 11 córners en ocho de los 11 juegos de los Acereros fuera del Estadio Huachipato-CAP Acero.

Córners: Más de 10.5 – 1.76 en Jugabet

Coelho guía a Cobresal en la Liga de Primera

Diego Coelho pelea por convertirse en el máximo goleador de la liga chilena: lleva 10 tantos en sus 22 apariciones. El uruguayo marcó cuatro en sus últimos seis juegos.

Marca un gol: Diego Coelho – 2.01 en Jugabet

Cuotas en Cobresal vs Huachipato

