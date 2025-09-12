En un nuevo capítulo del “fabuloso” mundo del fútbol chileno, el puntero exclusivo de la Primera B, como es Universidad de Concepción, abría a las 15:00 horas de un viernes la jornada 25 en un desierto Estadio Municipal de La Pintana ante el colista Santiago Morning.

Mientras el equipo que dirige Cristián Muñoz buscaba alejarse de sus escoltas para irse al receso por Fiestas Patrias y el inicio del Mundial Sub 20 como el único líder, los “bohemios” iban por acortar distancias con el penúltimo de la clasificación, Curicó Unido.

U de Conce y Santiago Morning pierden dos puntos en Primera B

A la luz de las estadísticas y lo que resta del calendario en la categoría, ambos equipos estaban con la obligación de ganar para cumplir con sus propios objetivos, lo que hizo que el encuentro fuera muy físico y con muchas interferencias.

Un ambiente al que ayudó el pésimo arbitraje de Miguel Araos, quien no ayudó a dar un buen espectáculo y que se “comió” dos penales. Uno a favor del “Chago” por falta del arquero Cristian Campestrini a Diego Arias, y otro para el “Campanil” por un codazo a Jeison Fuentealba.

Todo lo anterior conspiró para que ni Santiago Morning ni U de Conce pudieran sacarse ventaja, lo que derivó en un 0-0 que no le sirve a nadie, pues por el lado del elenco penquista, corre riesgo de perder el liderato, aunque sigue en el primer puesto con 43 puntos.

Universidad de Concepción y Santiago Morning pierden dos puntos en Primera B

Por su parte, los microbuseros se irán al receso en el último lugar de la Primera B con 19 unidades, y queda a cinco de Curicó, que está en el 15° escalón y de la salvación.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

¿Cómo sigue la fecha 25 en Liga de Ascenso?

SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE

Magallanes vs. Deportes Temuco / 12:30 horas / Estadio Municipal de San Bernardo

Curicó Unido vs. San Luis de Quillota / 15:00 horas / Estadio Municipal de Molina

DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE

Rangers vs. Unión San Felipe / 12:00 horas / Estadio por confirmar

Cobreloa vs. Deportes Recoleta / 12:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama

San Marcos de Arica vs. Deportes Concepción / 17:30 horas / Estadio Carlos Dittborn

Santiago Wanderers vs. Deportes Santa Cruz / 17:30 horas / Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE