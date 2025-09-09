El Mundial Sub 20 provocará un parón nunca antes visto en el fútbol chileno, ya que la actividad volverá casi a finales de octubre, comenzando antes de las Fiestas Patrias.

Entre medio se espera que se desarrolle la Supercopa de Chile entre Colo Colo y Universidad de Chile, mientras poco a poco las delegaciones llegan al país para la Copa del Mundo juvenil.

Algunos recintos que recibirán este torneo ya han sido puestos a prueba, mientras otros verán la luz directo en la competencia. Sin embargo, un club recibe buenas noticias de cara a regresar a su localía.

El club del fútbol chileno que vuelve a su estadio dos días después del Mundial Sub 20

El fútbol chileno, principalmente la Liga de Primera, tendrá una larga pausa de casi un mes. Aunque, se esperan otros partidos pendientes que se recuperen, como también Copa Chile.

Pero habrá una competencia que se disputará entre medio del Mundial Sub 20 y que tendrá a un club celebrando. Esa es la Primera B, y particularmente a Rangers de Talca, ya que volverá después de varios meses a ser locales en el Fiscal.

Y será justo en fechas claves para el Ascenso, ya que ocuparán el recinto de la capital del Maule en la fecha 27 ante Deportes Antofagasta, de la cual ya hay una fecha y hora.

Fue el gerente general de los piducanos, Nicolás Vilos, quien reveló la información en conversación con el programa Gigante Deportivo de Radios Amiga y Mágica, de Talca.

“El día lunes 13 (de octubre), a las 20:00 horas, inicialmente, está programada la fecha 27 del torneo, que jugamos contra Antofagasta, un partido que no estaba inicialmente la posibilidad de jugar, por los tiempos de desmonte del estadio”, comentó Vilos al espacio radial antes de soltar la noticia.

El estadio Fiscal de Talca volverá a recibir fútbol chileno después de varios meses. Foto: Jose Robles/Photosport

“Las gestiones que hemos hecho nos permiten decir que ese partido lo vamos a jugar en Talca“, complementó el directivo rojinegro.

Cabe recordar que Rangers ha sido local en Linares y ahora en Cauquenes, siendo el encuentro ante Unión San Felipe de este domingo 14 de septiembre el último en dicha ciudad.

Los duelos del Mundial Sub 20 que recibirá Talca

El estadio Fiscal de Talca será sede del Mundial Sub 20 recibiendo partidos de los grupos E y F, como también varios de los octavos de final y un duelo de cuartos de final el 11 de octubre.

Por lo tanto, Rangers vuelve a ser local en dicho estadio del fútbol chileno apenas dos días después de finalizada su participación.

Grupo E:

5 de octubre, 17:00 hrs – Nueva Caledonia vs Francia

Grupo F:

29 de septiembre, 17:00 hrs – Noruega vs Nigeria

29 de septiembre, 20:00 hrs – Colombia vs Arabia Saudita

2 de octubre, 17:00 hrs – Colombia vs Noruega

2 de octubre, 20:00 hrs – Nigeria vs Arabia Saudita

5 de octubre, 20:00 hrs – Nigeria vs Colombia

Octavos de final:

8 de octubre, 16:30 hrs – 1F – 2E

8 de octubre, 20:00 hrs – 2B – 2F

Cuartos de final:

11 de octubre, 17:00 hrs – Rivales a definir