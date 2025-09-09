Independiente está muy molesto con Conmebol luego de que la entidad con sede en Paraguay tomara una decisión lógica: descalificarlos de Copa Sudamericana al no poder garantizar la seguridad ante Universidad de Chile.

Además, le dieron una sanción ejemplificadora de siete partidos sin público como local y siete partidos sin público como visitante, por lo que pasará un largo tiempo antes de volver a jugar con su hinchada.

A raíz de esto es que emitieron un comunicado “a lo cabro chico”, que iba en contra directamente del presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez.

Ahí se pedía que “que se elimine toda referencia a nuestra institución del museo de la Conmebol mientras usted continúe en la presidencia” y “que restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la Conmebol”.

Independiente no fue tomado en cuenta por la Conmebol

La Conmebol no pesca a Independiente

¿Qué hizo Conmebol? A los pocos días del fuerte comunicado de los trasandinos, hizo un posteo sobre la Copa Libertadores, que la próxima semana tendrá sus cruces de cuartos de final.

En la imagen, lo primero que hacen desde Paraguay es mostrar las dos placas que tienen nombre del elenco argentino, por los trofeos ganados en 1974 y 1975.

Una señal de que no les importó nada la amenaza del cuadro de Avellaneda, que tendrá que estar ahora hirviendo por haber aparecido en la publicación de Conmebol tras lo ocurrido la semana pasada.

Esta semana, el Rojo de Avellaneda no ha emitido nuevas declaraciones sobre el castigo que se emanó desde Conmebol. Eso sí, se espera que a la brevedad puedan apelar al castigo.