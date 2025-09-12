Septiembre en PlayStation Plus: Las novedades que llegan al Catálogo de Juegos este mes

Grandes noticias dio a conocer esta semana PlayStation a los usuarios de su servicio de suscripción PlayStation Plus, ya que confirmó la llegada en los próximos días de nuevos títulos sin costo adicional al “Catálogo de Juegos”, incluyendo importantes videojuegos deportivos, supervivencia y hasta de terror.

Es en ese contexto que te invitamos a conocer, a continuación, todos los detalles para este mes en PlayStation Plus.

Los títulos que llegan en septiembre al catálogo de PlayStation Plus

El comunicado publicado por PlayStation informa a los usuarios de PS Plus que podrán encontrar grandes títulos, como WWE 2K25, Green Hell y mucho más a partir en los próximos días de septiembre. Conoce todos los detalles, a continuación:

Catálogo de juegos de PlayStation Plus Extra y Deluxe:

WWE 2K25 para PlayStation 5 y PlayStation 4.

para PlayStation 5 y PlayStation 4. Persona 5 Tactica para PlayStation 5 y PlayStation 4.

para PlayStation 5 y PlayStation 4. Green Hell para PlayStation 5 y PlayStation 4*.

para PlayStation 5 y PlayStation 4*. Legacy of Kain: Defiance para PlayStation 5 y PlayStation 4.

para PlayStation 5 y PlayStation 4. Fate/Samurai Remnant para PlayStation 5 y PlayStation 4.

para PlayStation 5 y PlayStation 4. Crow Country para PlayStation 5 y PlayStation 4*.

para PlayStation 5 y PlayStation 4*. The Invincible para PlayStation 5*.

para PlayStation 5*. Conscript para PlayStation 5*.

Catálogo exclusivo para PlayStation Plus Deluxe

Legacy of Kain: Defiance para PlayStation 5 y PlayStation 4.

Todos estos títulos estarán disponibles el martes 16 de septiembre en el catálogo de juegos de PlayStation Plus para gran parte de Latinoamérica, salvo México, debido a que en aquel país los títulos con (*) estarán disponible el 30 de septiembre.

Los planes que ofrece PlayStation Plus:

PlayStation Plus, suscripción mensual que ofrece, entre otras cosas, juegos gratis mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos dependiendo del tipo de plan que poseas.

Actualmente, hay tres tipos de planes de suscripciones para el servicio con distintos niveles de ventajas, estos son Essential, Extra y Deluxe. Los precios son los siguientes:

Essential Extra Deluxe Precio mensual US$7.99. Precio mensual US$11.99. Precio mensual US$13.99. Precio trimestral US$20.99. Precio trimestral US$33.99. Precio trimestral US$39.99. Precio anual US$64.99. Precio anual US$107.99. Precio anual US$124.99.

Si quieres suscribirte a alguno de estos planes, solamente debes ingresar ahora al sitio playstation.com y elige el plan que más se adapte a tu bolsillo y gustos.