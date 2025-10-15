Es tendencia:
Octubre en PlayStation Plus: El terror se toma las novedades que llegan al Catálogo de Juegos

Conoce los diferentes títulos que llegan en los próximos días al Catálogo de juegos de PlayStation Plus.

Por Franco Abatte

El "terror" se toma los títulos de octubre de los planes de PlayStation Plus.

¡Buenas noticias gamers! PlayStation dio a conocer recientemente los títulos que llegarán en octubre a los usuarios de su servicio de suscripción PlayStation Plus sin costo adicional al “Catálogo de Juegos”, incluyendo importantes títulos de “terror”, aprovechando la esperada festividad de muchos, Halloween.

En total son ocho títulos, uno de ellos exclusivo del plan Deluxe de PlayStation Plus, conoce el listado completo a continuación en RedGol.

Reseña de Battlefield 6: Un regreso a las raíces de la popular franquicia

ver también

Reseña de Battlefield 6: Un regreso a las raíces de la popular franquicia

¡Octubre del terror en PlayStation Plus!

A través de un comunicado publicado por la empresa nipona en su blog para Latinoamérica, se informa a los usuarios de PS Plus podrán encontrar grandes títulos este mes y sobre todo del terror; como Sillent Hill 2, Until Dawn, y Poppy Playtime: Capítulo 1. Pero eso no es todo, conocer todos los videojuegos presentes, a continuación en RedGame de RedGol.

PlayStation Plus Extra y Deluxe: Catálogo de juegos

  • Sillent Hill: PlayStation 5.
  • Until Dawn: PlayStation 4 y PlayStation 5.
  • V Rising: PlayStation 5.
  • Yakuza: Like a Dragon: PlayStation 4 y PlayStation 5.
  • Poppy Playtime: Capítulo 1: PlayStation 4 y PlayStation 5.
  • As Dusk Falls: PlayStation 4 y PlayStation 5.
  • Wizard with a Gun: PlayStation 5.

Exclusivo para PlayStation Plus Deluxe

  • Tekken 3: PlayStation 4 y PlayStation 5.
Podrás disfrutar de todos estos títulos y mucho más desde el próximo martes 21 de octubre en la lista del Catálogo de juegos de PlayStation Plus.

Planes de PlayStation Plus:

PlayStation Plus es una suscripción mensual que ofrece, entre otras cosas, juegos gratis mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos dependiendo del tipo de plan que poseas.

Actualmente, hay 3 tipos de planes de suscripciones para el servicio con distintos niveles de ventajas y precios, estos son Essential, Extra y Deluxe. Los valores son los siguientes:

EssentialExtraDeluxe
Precio mensual US$7.99.Precio mensual US$11.99.Precio mensual US$13.99.
Precio trimestral US$20.99.Precio trimestral US$33.99.Precio trimestral US$39.99.
Precio anual US$64.99.Precio anual US$107.99.Precio anual US$124.99.

Suscríbete a uno de estos planes ingresando ahora al sitio playstation.com y elige el plan que más se adapte a tu bolsillo y gustos.

