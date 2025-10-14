¡La espera ha terminado! El pasado 10 de octubre, el mundo de los videojuegos recibió la decimoctava entrega de la aclamada franquicia de disparos en primera persona, Battlefield 6.

Este nuevo título, desarrollado por Battlefield Studios y publicado por Electronic Arts, vuelve a las raíces de la saga, pero no por ello deja de sorprender con innovadoras características.

Disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC (Windows), en RedGame de RedGol tuvimos la oportunidad de probarlo de forma anticipada. A continuación, te contamos en detalle todo lo que trae este esperado lanzamiento.

ver también EA Sports FC 26: Este es el ‘XI ideal’ de jugadores chilenos que puedes formar

El modo multijugador: El corazón de la experiencia

El multijugador de Battlefield 6 se mantiene como una de sus principales fortalezas. Sin cambios drásticos en su fórmula, se sustenta en elementos que encantaron a los jugadores en ediciones anteriores, añadiendo pequeñas, pero significativas mejoras que lo hacen aún más atractivo. Con un toque de realismo y el caos asegurado que tanto gusta sus fanáticos, el multijugador es nuevamente el plato fuerte de esta entrega.

Permite al jugador sumergirse en un universo que lo puede atrapar por horas, ya que la estrategia y el trabajo en equipo son cruciales.

Publicidad

Publicidad

El éxito de este modo ha sido indudablemente positivo. Esto se evidenció con la gran cantidad de reservas previas al lanzamiento y, por supuesto, los miles de jugadores simultáneos que se registraron en la Beta Abierta de Steam, que alcanzó un increíble número de 700.000 usuarios.

Una de las mejoras más notables en la jugabilidad es la profunda personalización de armas. Ahora los jugadores pueden combinar una mayor variedad de piezas intercambiables, accesorios para el cañón, empuñaduras y un montón de objetos que permite una configuración mucho más detallada de cada arma. Características que asegura que el equipo de cada jugador pueda ser único y diferente al del resto.

Battlefield 6 fue todo un éxito en su entrega multijugador. (Foto: Electronic Arts)

Publicidad

Publicidad

La campaña: Débil, pero un buen compañero

El punto “débil” de este título lo podemos encontrar en el modo Campaña. Ambientada en un mundo con una OTAN en decadencia, la narrativa se desarrolla en los años 2027-2028. Si bien es cierto que su espectacularidad visual y la historia pueden ser atractivas, en algunos es inexpresiva para bastantes usuariosy se siente al menos unos peldaños por debajo del estándar que el propio multijugador de Battlefield establece.

Sin embargo, si eres un jugador que prioriza el modo multijugador, la campaña es un excelente complemento. Perfecta para poner en práctica tus mejores trucos y dejarte envolver por la tan típica visión “hollywoodense” de la guerra que la saga siempre ha ofrecido.

El modo campaña no logra destacar en esta versión, pero sigue siendo un buen “compañero” del multijugador. (Foto: Electronic Arts)

Publicidad

Publicidad

El futuro: Contenido y diversión garantizada

Esta nueva entrega de Battlefield ofrecerá en los próximos meses continuas actualizaciones y contenido adicional. La diversión está garantizada, ya que las temporadas traerán nuevos mapas, armamento, misiones y mucho más a sus fanáticos, todo de forma completamente gratuita si ya adquiriste el título.

En resumen, Battlefield 6 se presenta como una entrega que, a pesar de las críticas a su modo campaña, cumple su promesa de ofrecer un multijugador caótico y masivo. Aplicando un regreso a las raíces y sumando constantes actualizaciones y nuevos contenidos que no solo satisface a los veteranos de la franquicia, sino que también establece las bases para una experiencia de que podría durar por años.

Battlefield 6: Lanzamiento y plataformas:

Battlefield 6 fue lanzado de manera oficial el pasado 10 de octubre, te dejamos los enlaces oficiales de descarga para cada plataforma disponible, a continuación:

Publicidad