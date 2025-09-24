El próximo 26 de septiembre se lanzará de manera oficial la nueva entrega de EA Sports FC 26, el aclamado título de fútbol que sucede al FIFA promete grandes novedades, incluida una mejor en jugabilidad cada vez más cercana a la realidad, ofreciendo a los jugadores una experiencia más detallada que en ediciones anteriores.

Sin embargo, días antes de su lanzamiento, muchos medios y creadores de contenido tuvimos la oportunidad de probar esta nueva entrega, entre ellos nos encontramos con el streamer nacional @SnazzyCL en TikTok, quien llamó la atención en sus redes sociales al armar lo que él considera la “mejor plantilla de Chile” dentro del juego, sorprendiendo con sus elecciones y generando debates entre los fanáticos.

El mejor XI de chilenos en EA Sports FC 26:

Recientemente, se dieron a conocer los 10 jugadores mejor valorados de esta edición. Aunque algunos nombres se repiten en este XI, otros no figuran en la lista de SnazzyCL, principalmente por motivos de posición e incluso por el género de los futbolistas. Por ejemplo, el creador optó por conformar su equipo exclusivamente con jugadores hombres, dejando fuera a Tiane Endler (88), la futbolista mejor valorada del país, y colocando en la portería a Gabriel Arias (77) de Racing.

Siguiendo esta línea, Snazzy utilizó una formación 4-3-3. En la portería, como mencionamos, se queda Gabriel Arias (77), mientras que en la defensa aparecen los nombres de Gabriel Suazo (74) como lateral izquierdo, Paulo Díaz (76) y Guillermo Maripán (76) en los puestos de defensores centrales, mientras que como lateral derecho se ubica Matías Catalán (73), completando así la línea defensiva.

En el mediocampo, el creador de contenido sorprende con la inclusión de Charles Aránguiz (74) y Diego Valdés (75) en la zona media, acompañados un poco más adelantado en labores ofensivas por Alexis Sánchez (76).

Finalmente, en la delantera, aparecen los nombres de Ben Brereton (74) como extremo izquierdo y Carlos Palacios (76) como extremo derecho, dejando como referente de área al delantero de la UC, Fernando Zampedri (74).

Revisa el video del XI ideal de chilenos en EA Sports FC 26, a continuación.