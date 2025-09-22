Se acerca el lanzamiento oficial de EA Sports FC 26, la saga de fútbol más popular del planeta, aterriza este viernes 26 de septiembre con grandes novedades.

Como cada año, millones de jugadores aguardan por conocer las principales novedades, nuevas ligas, nuevos jugadores y torneos que llegan, aunque para lamentos de algunos y felicidad de otros, esta nueva edición tiene como foco principal pulir la jugabilidad para lograr una experiencia aún más realista.

En RedGame de RedGol tuvimos acceso anticipado y aquí te contamos en detalle todo lo que trae esta esperada entrega.

Todas las novedades de EA Sports FC 26

Como en cada edición, la expectativa entre los fanáticos de EA Sports FC 26 es altísima, pero a diferencia de otros años, esta nueva entrega no apuesta por grandes cambios en cuanto a ligas, equipos o jugadores licenciados, sino que concentra sus esfuerzos en mejorar la jugabilidad y responder a las críticas de la comunidad.

En ese sentido, el simulador mantiene su indiscutida fortaleza en cuanto a licencias, conserva competiciones exclusivas como la UEFA Champions League, la Europa League o la Copa Libertadores, además de las principales ligas del mundo como la Premier League, LaLiga y la Bundesliga. Con esto, sigue siendo el título más completo en autenticidad.

EA Sports FC 26 se mantiene como el rey indiscutido en cuanto a licencias.

Publicidad

Publicidad

Cambios en la jugabilidad

El aspecto más trabajado en EA Sports FC 26 está en el terreno de juego. El motor de animaciones recibió una revisión profunda que entrega transiciones más naturales entre movimientos, un mejor equilibrio en la velocidad de los partidos y defensores más confiables.

Al respecto, la inteligencia artificial muestra un salto cualitativo: los jugadores se posicionan mejor en defensa y reducen los espacios que antes generaban frustración y hay eliminación de rebotes indeseados.

La velocidad de los encuentros también fue ajustada. Los jugadores que en ediciones anteriores dominaban únicamente gracias a su ritmo ya no logran sacar tanta ventaja, lo que genera un fútbol más realista, especialmente en los modos de un jugador. En Ultimate Team, sin embargo, se mantiene un estilo más dinámico e intenso.

Publicidad

Publicidad

Otro de los puntos altos está en los regates y el control del balón. Ambas mecánicas resultan más satisfactorias gracias a un mayor realismo.

Adicionalmente, se ven mejoras en los porteros con mejor colocación, desvíos más realistas y una acción solicitada por muchos jugadores, la posibilidad de jugar como arquero en el modo Rush.

Publicidad

Publicidad

Modos de juego y novedades

En cuanto a contenidos, EA Sports FC 26 se muestra menos revolucionador. Por ejemplo, en el modo carrera solamente se añade desafíos históricos, mientras que en Ultimate Team incorpora torneos en vivo ligados a recompensas especiales. El modo Clubes también suma nuevas opciones de personalización, modos de que cierta forma permiten complementar un juego y no tanto “protagonizar” la atención.

Otras de las novedades es el “modo auténtico”, el cual busca replicar una versión más real del fútbol. Aunque el intento es valorable, su ejecución aún no logra convencer del todo, ya que ralentiza demasiado los partidos y ofrece una experiencia menos dinámica que la jugabilidad competitiva tradicional, opción que sin duda tendrá que ser mejorada en su versión FC 27.

EA Sports FC 26 ofrece nuevos modos de fútbol, que buscan replicar la “realidad” del fútbol.

Publicidad

Publicidad

Conclusiones

EA Sports FC 26 marca un paso adelante en lo jugable, priorizando la mejora en animaciones, defensas y control del ritmo por sobre los cambios de contenido. Aunque conserva un enfoque conservador en los modos de juego, mantiene su liderazgo gracias al amplio catálogo de licencias oficiales y a una experiencia futbolera cada vez más pulida.

Sin duda un buen punto de partida para las próximas ediciones del título y sobre todo una gran señal que esperamos que se siga replicando: “escuchar a sus fanáticos” y siempre pensar en ellos a la hora de presentar las grandes novedades.

EA Sports FC 26: Fecha de lanzamiento, plataformas y todo sobre la nueva entrega:

La nueva edición del popular simulador de fútbol está disponible en preventa y puedes adquirirla de manera digital según tu consola o dispositivo preferido. A continuación, te dejamos los enlaces oficiales para cada plataforma:

Publicidad