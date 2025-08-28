Una mala noticia recibieron los fanáticos chilenos de EA Sports FC 26, ya que semanas atrás se confirmó que la Liga de Primera finalmente no estará en el título de fútbol, recibiendo un golpe que muchos sintieron profundamente.

La decepción no terminó ahí, debido a que en las últimas horas se confirmó que tampoco estará el Claro Arena, esto a pesar de que EA Sports patrocina a la Universidad Católica, situación que había ilusionado a los hinchas cruzados con ver su renovado recinto en el videojuego.

Lamentablemente, esa posibilidad se esfumó de momento -aunque no se descarta más adelante-, ya que el listado final de los más de 130 estadios confirmados para EA Sports FC 26 fue revelado y no se incluyó ni el reducto de la UC ni ningún otro estadio chileno.

Finalmente, el Claro Arena no aparecerá en EA Sports FC 26. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Este año, el juego presenta nuevos e icónicos estadios. Entre las adiciones más destacadas se encuentran el Allianz Arena del FC Bayern, el Stadio Diego Armando Maradona del Napoli, el nuevo Hill Dickinson Stadium del Everton, el Tüpraş Stadyumu del Besiktas y el Chase Stadium del Inter de Miami, entre otros.

ver también Popular videojuego de fútbol anuncia su regreso para la temporada 2026: “De vuelta. Mejor”

Todos los estadios presentes en EA Sports FC 26

Premier League

American Express Stadium

Anfield

Craven Cottage

Elland Road

Emirates Stadium

Etihad Stadium

Gtech Community Stadium

Estadio Hill Dickinson

London Stadium

Molineux Stadium

Old Trafford

Selhurst Park

St. James’ Park

Stadium of Light

Stamford Bridge

The City Ground

Tottenham Hotspur Stadium

Turf Moor

Villa Park

Vitality Stadium

Publicidad

Publicidad

Accu Stadium

Ashton Gate

Bramall Lane

Cardiff City Stadium

Carrow Road

Coventry Building Society Arena

Ewood Park

Fratton Park

Kenilworth Road

King Power Stadium

MATRADE Loftus Road Stadium

The MKM Stadium

Portman Road

Riverside Stadium

St. Mary’s Stadium

Stoke City FC Stadium

Swansea.com Stadium

The Hawthorns

Vicarage Road

Bundesliga

Allianz Arena

BayArena

BORUSSIA-PARK

Deutsche Bank Park

Europa-Park Stadion

MEWA ARENA

MHPArena

Millerntor-Stadion

PreZero Arena

Red Bull Arena (Leipzig)

RheinEnergieStadion

Signal Iduna Park

Stadion An der Alten Försterei

Volksparkstadion

Volkswagen Arena

Weserstadion

WWK Arena

Bundesliga 2°

Düsseldorf-Arena

Heinz von Heiden-Arena

Holstein-Stadion

Home Deluxe Arena

Max-Morlock-Stadion

Olympiastadion

SchücoArena

Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Stadion am Böllenfalltor

VELTINS-Arena

Vonovia Ruhrstadion

Publicidad

Publicidad

La Liga

Coliseum

Estadi Mallorca Son Moix

Estadio ABANCA-Balaídos

Estadio Benito Villamarín

Estadio Ciutat de València

Estadio de la Cerámica

Estadio de Mendizorroza

Estadio de Montilivi

Estadio de Vallecas

Estadio El Sadar

Estadio Martínez Valero

Estadio Mestalla

Estadio San Mamés

Estadio Santiago Bernabéu

Ramón Sánchez-Pizjuán

RCDE Stadium

Reale Arena

RIYADH AIR METROPOLITANO

La Liga 2°

El Alcoraz

Estadio de Gran Canaria

Estadio José Zorrilla

Estadio Nuevo Los Cármenes

Estadio Ontime Butarque

Municipal de Ipurua

Nuevo Mirandilla

Estadio del UD Almería

Women’s Super League

Goodison Park

Joie Stadium

Publicidad

Publicidad

Frauen-Bundesliga

StrongHER Stadium

Liga F

Estadio Alfredo Di Stéfano

Ligue 1

Decathlon Arena

Groupama Stadium

Orange Vélodrome

Parc des Princes

Stade Bollaert-Delelis

Stade de la Beaujoire

Publicidad

Publicidad

Serie A

Allianz Stadium

Bluenergy Stadium

Stadio Diego A. Maradona

Liga Portugal

Estádio do Dragão

Estádio do SL Benfica

Estádio José Alvalade

Trendyol Süper Lig

Chobani Stadyumu

RAMS Park

Tüpraş Stadyumu

Publicidad

Publicidad

Resto del Mundo

Donbass Arena

Eredivisie

De Kuip

Johan Cruijff ArenA

Philips Stadion

Brack Super League

St. Jakob-Park

Stadion Wankdorf

Publicidad

Publicidad

Ö. Bundesliga

Red Bull Arena Salzburgo

Scottish Premiership

Celtic Park

Ibrox Stadium

MLS

BC Place

BMO Stadium

Chase Stadium

Dignity Health Sports Park

Lumen Field

Mercedes-Benz Stadium

Providence Park

Sports Illustrated Stadium

Publicidad

Publicidad

Roshn Saudi League

King Abdullah Sports City

King Fahd Stadium

Internacional

Wembley Stadium

Liga Profesional de Fútbol

Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini

Estadio Presidente Perón

Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera)

Estadio Mâs Monumental

Publicidad

Publicidad

Genéricos

Al Jayeed Stadium

Aloha Park

Arena del Centenario

Arena d’Oro

Estadio de clubes Nivel 1 (solo en Clubes)

Estadio de clubes Nivel 2 (solo en Clubes)

Estadio de clubes Nivel 3 (solo en Clubes)

Court Lane

Crown Lane

Eastpoint Arena

El Grandioso

El Libertador

Estadio de las Artes

Estadio El Medio

Euro Park

Estadio Event Rush (solo en UT Rush)

Estadio FC Rush (solo en Rush)

Forest Park Stadium

Ivy Lane

Longville Stadium

Molton Road

O Dromo

Oktigann Park

Sanderson Park

Stade Municipal

Stadio Classico

Stadion 23. Maj

Stadion Europa

Stadion Hanguk

Stadion Neder

Stadion Olympik

Town Park

Union Park Stadium

Estadio de eventos de UT (solo en UT)

Estadio de UT (solo en UT)

Waldstadion

¿Cuándo es el lanzamiento de EA Sports FC 26?

El lanzamiento mundial de EA Sports FC 26 está previsto para el 26 de septiembre de 2025, fecha donde llegará a las siguientes plataformas; Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.