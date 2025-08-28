Una mala noticia recibieron los fanáticos chilenos de EA Sports FC 26, ya que semanas atrás se confirmó que la Liga de Primera finalmente no estará en el título de fútbol, recibiendo un golpe que muchos sintieron profundamente.
La decepción no terminó ahí, debido a que en las últimas horas se confirmó que tampoco estará el Claro Arena, esto a pesar de que EA Sports patrocina a la Universidad Católica, situación que había ilusionado a los hinchas cruzados con ver su renovado recinto en el videojuego.
Lamentablemente, esa posibilidad se esfumó de momento -aunque no se descarta más adelante-, ya que el listado final de los más de 130 estadios confirmados para EA Sports FC 26 fue revelado y no se incluyó ni el reducto de la UC ni ningún otro estadio chileno.
Finalmente, el Claro Arena no aparecerá en EA Sports FC 26. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)
Este año, el juego presenta nuevos e icónicos estadios. Entre las adiciones más destacadas se encuentran el Allianz Arena del FC Bayern, el Stadio Diego Armando Maradona del Napoli, el nuevo Hill Dickinson Stadium del Everton, el Tüpraş Stadyumu del Besiktas y el Chase Stadium del Inter de Miami, entre otros.
Todos los estadios presentes en EA Sports FC 26
Premier League
- American Express Stadium
- Anfield
- Craven Cottage
- Elland Road
- Emirates Stadium
- Etihad Stadium
- Gtech Community Stadium
- Estadio Hill Dickinson
- London Stadium
- Molineux Stadium
- Old Trafford
- Selhurst Park
- St. James’ Park
- Stadium of Light
- Stamford Bridge
- The City Ground
- Tottenham Hotspur Stadium
- Turf Moor
- Villa Park
- Vitality Stadium
English Football League
- Accu Stadium
- Ashton Gate
- Bramall Lane
- Cardiff City Stadium
- Carrow Road
- Coventry Building Society Arena
- Ewood Park
- Fratton Park
- Kenilworth Road
- King Power Stadium
- MATRADE Loftus Road Stadium
- The MKM Stadium
- Portman Road
- Riverside Stadium
- St. Mary’s Stadium
- Stoke City FC Stadium
- Swansea.com Stadium
- The Hawthorns
- Vicarage Road
Bundesliga
- Allianz Arena
- BayArena
- BORUSSIA-PARK
- Deutsche Bank Park
- Europa-Park Stadion
- MEWA ARENA
- MHPArena
- Millerntor-Stadion
- PreZero Arena
- Red Bull Arena (Leipzig)
- RheinEnergieStadion
- Signal Iduna Park
- Stadion An der Alten Försterei
- Volksparkstadion
- Volkswagen Arena
- Weserstadion
- WWK Arena
Bundesliga 2°
- Düsseldorf-Arena
- Heinz von Heiden-Arena
- Holstein-Stadion
- Home Deluxe Arena
- Max-Morlock-Stadion
- Olympiastadion
- SchücoArena
- Sportpark Ronhof Thomas Sommer
- Stadion am Böllenfalltor
- VELTINS-Arena
- Vonovia Ruhrstadion
La Liga
- Coliseum
- Estadi Mallorca Son Moix
- Estadio ABANCA-Balaídos
- Estadio Benito Villamarín
- Estadio Ciutat de València
- Estadio de la Cerámica
- Estadio de Mendizorroza
- Estadio de Montilivi
- Estadio de Vallecas
- Estadio El Sadar
- Estadio Martínez Valero
- Estadio Mestalla
- Estadio San Mamés
- Estadio Santiago Bernabéu
- Ramón Sánchez-Pizjuán
- RCDE Stadium
- Reale Arena
- RIYADH AIR METROPOLITANO
La Liga 2°
- El Alcoraz
- Estadio de Gran Canaria
- Estadio José Zorrilla
- Estadio Nuevo Los Cármenes
- Estadio Ontime Butarque
- Municipal de Ipurua
- Nuevo Mirandilla
- Estadio del UD Almería
Women’s Super League
- Goodison Park
- Joie Stadium
Frauen-Bundesliga
- StrongHER Stadium
Liga F
- Estadio Alfredo Di Stéfano
Ligue 1
- Decathlon Arena
- Groupama Stadium
- Orange Vélodrome
- Parc des Princes
- Stade Bollaert-Delelis
- Stade de la Beaujoire
Serie A
- Allianz Stadium
- Bluenergy Stadium
- Stadio Diego A. Maradona
Liga Portugal
- Estádio do Dragão
- Estádio do SL Benfica
- Estádio José Alvalade
Trendyol Süper Lig
- Chobani Stadyumu
- RAMS Park
- Tüpraş Stadyumu
Resto del Mundo
- Donbass Arena
Eredivisie
- De Kuip
- Johan Cruijff ArenA
- Philips Stadion
Brack Super League
- St. Jakob-Park
- Stadion Wankdorf
Ö. Bundesliga
- Red Bull Arena Salzburgo
Scottish Premiership
- Celtic Park
- Ibrox Stadium
MLS
- BC Place
- BMO Stadium
- Chase Stadium
- Dignity Health Sports Park
- Lumen Field
- Mercedes-Benz Stadium
- Providence Park
- Sports Illustrated Stadium
Roshn Saudi League
- King Abdullah Sports City
- King Fahd Stadium
Internacional
- Wembley Stadium
Liga Profesional de Fútbol
- Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini
- Estadio Presidente Perón
- Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera)
- Estadio Mâs Monumental
Genéricos
- Al Jayeed Stadium
- Aloha Park
- Arena del Centenario
- Arena d’Oro
- Estadio de clubes Nivel 1 (solo en Clubes)
- Estadio de clubes Nivel 2 (solo en Clubes)
- Estadio de clubes Nivel 3 (solo en Clubes)
- Court Lane
- Crown Lane
- Eastpoint Arena
- El Grandioso
- El Libertador
- Estadio de las Artes
- Estadio El Medio
- Euro Park
- Estadio Event Rush (solo en UT Rush)
- Estadio FC Rush (solo en Rush)
- Forest Park Stadium
- Ivy Lane
- Longville Stadium
- Molton Road
- O Dromo
- Oktigann Park
- Sanderson Park
- Stade Municipal
- Stadio Classico
- Stadion 23. Maj
- Stadion Europa
- Stadion Hanguk
- Stadion Neder
- Stadion Olympik
- Town Park
- Union Park Stadium
- Estadio de eventos de UT (solo en UT)
- Estadio de UT (solo en UT)
- Waldstadion
¿Cuándo es el lanzamiento de EA Sports FC 26?
El lanzamiento mundial de EA Sports FC 26 está previsto para el 26 de septiembre de 2025, fecha donde llegará a las siguientes plataformas; Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.