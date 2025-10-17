El pasado 7 de octubre, Nintendo eligió el Hotel Mandarín Oriental de Santiago para un evento clave. La empresa japonesa invitó a varias figuras y medios de prensa para compartir sus planes en Latinoamérica y, lo más importante, dar un primer vistazo a dos grandes lanzamientos de la nueva consola Nintendo Switch 2: Kirby Air Riders (lanzamiento 20 de noviembre) y Metroid Prime 4: Beyond (lanzamiento 4 de diciembre).

Aunque son títulos muy diferentes, ambos destacan por la calidad, el colorido y la jugabilidad típica de Nintendo.

Kirby Air Riders fue uno de los títulos que pudimos probar en el evento de Nintendo. (Foto: Franccesca Arnechino)

En este contexto que RedGame de RedGol tuvo la oportunidad de conversar con Pilar Pueblita, Manager de PR & Events para América Latina de Nintendo. Pueblita nos entregó detalles sobre el futuro de Nintendo, el impacto de la nueva consola y la importancia estratégica de Chile para la marca japonesa.

Los planes de Nintendo para la temporada de fiestas

Pilar Pueblita destacó que estén celebrando la primera “temporada de fiestas” de la Nintendo Switch 2, que se lanzó a nivel mundial el pasado 5 de junio.

Al respecto, indicó quese espera un gran interés por la sucesora de la Switch, especialmente con la llegada de juegos potentes como los mencionados, además de títulos que ya están disponibles, como Mario Kart World (lanzado junto a la consola), Donkey Kong Bananza (Julio 2025) o las nuevas versiones de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

El éxito global de la Switch 2

Consultada sobre el rendimiento comercial de la nueva consola, la ejecutiva se refirió a las cifras oficiales e indicó: “El único número que te puedo dar son los números globales que Nintendo anunció en el mes de julio”, para posteriormente agregar, “basados en las ventas a partir del lanzamiento (5 de junio) hasta el 30 de junio. Nintendo reportó 5.8 millones de unidades vendidas de la consola Nintendo Switch 2“ , donde posteriormente reiteró que “Son datos globales” y que “por supuesto incluyen Latinoamérica y Chile”.

Chile: Un mercado prioritario dentro de LATAM

Pilar finalmente, volvió a enfatizar la relevancia de Chile para Nintendo. Señalando que hay varias acciones que confirman este compromiso con el país y enumeró:

Lanzamiento simultáneo: La Switch 2 se lanzó en Chile al mismo tiempo que en el resto del mundo. eShop local: Chile cuenta con la tienda digital (eShop) con precios en pesos chilenos. Bundles especiales: Por ejemplo, mencionó la próxima llegada de un paquete especial de la Nintendo Switch OLED con el juego descargable Super Mario Bros. Wonder y tres meses de membresía a Nintendo Switch Online, el cual llegará a LATAM y obviamente Chile.

Metroid Prime 4: Beyond llega a Nintendo Switch 2 el próximo 4 de diciembre. (Foto: Franccesca Arnechino)

Finalmente, mencionó el Nintendo Mall Tour, evento masivo que se anunció días atrás y que se llevará a cabo durante la primera temporada de fiestas de la Switch 2.

Al respecto, la Manager de Nintendo para LATAM dijo: “Estamos replicando un evento en 14 ciudades en seis países. Cada ciudad va a tener un horario y una temporalidad distinta, así que estén pendientes de su ciudad y su país. Ya anunciamos cuáles son las 14 ciudades, por supuesto Chile, Santiago en Chile, se suma a estas”.

¿Cuál es el objetivo del Mall Tour? Simplemente, Pilar señaló que es “acercar al público de Latinoamérica la experiencia de juego de Nintendo Switch y Nintendo Switch 2”. Al respecto, indicó que el evento tendrá disponibles títulos tanto de la consola original como de la nueva para que miles de chilenos puedan probar e introducirse en el mundo de la “gran N”.