Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Boxeo

Stream Fighters 4: Cartelera, horario y dónde ver el evento de boxeo entre streamers

Los chilenos Shelao y Joaquín "By King" Pérez verán acción en un nuevo evento de boxeo entre streamer. Conoce todos los detalles, a continuación.

Por Franco Abatte

Este nuevo evento entre streamer se celebrará en el Coliseo Medplus de Bogotá.
Este nuevo evento entre streamer se celebrará en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Desde la primera edición de La Velada del Año, los eventos de boxeo entre streamers y creadores de contenido se han hecho muy común en el mundo digital, es así como los fanáticos de estos influencers han sido testigos de distintos eventos como Noche de Combos en Chile, Supernova Strikers en México y el último de estos, Stream Fighters 4, el cual se celebrará en Bogotá, Colombia y tiene a reconocidas figuras nacionales e internacionales.

Así es, porque este importante evento de streamer contará con dos chilenos participantes, Shelao, ex participante de dos ediciones de la Velada de Ibai y Joaquín “By King” Pérez, quienes se enfrentarán respectivamente BelosMaki de Colombia y a The Nino de República Dominicana. Adicionalmente, estarán como protagonistas las creadoras de contenido, Milica (Argentina), Karely Ruiz (México) y Karina García (Colombia). Conoce todos los detalles del evento, a continuación.

Así se jugará el inédito Mundial en el que participará Arturo Vidal y Shelao

ver también

Así se jugará el inédito Mundial en el que participará Arturo Vidal y Shelao

¿Cuándo y a qué hora es Stream Fighters 4?

Supernova Strikers 2025 se celebra este sábado 18 de octubre a partir de las 19:00 horas de Chile en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Horario LATAM de Stream Fighters 4

Horario estelarPaíses LATAM
17:00 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
18:00 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
19:00 horasChile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
20:00 horasArgentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver en vivo y GRATIS el evento Stream Fighters 4?

Tal y como ocurre habitualmente con estos eventos entre streamer, la transmisión del evento será EN VIVO y SIN COSTO a través del canal de Kick del streamer colombiano, Westcol.

Un día antes, es decir, este viernes 17 de octubre a partir de las 21:00 horas de Chile se celebrará el pesaje del evento, el cual también podrás ver desde la mencionada cuenta de Kick de WestCol.

Publicidad
Este viernes 17 de octubre se celebra el pesado del evento entre creadores de contenido.

Este viernes 17 de octubre se celebra el pesado del evento entre creadores de contenido.

Cartelera de Stream Fighters 4

  • Karely Ruiz (México) vs. Karina García (Colombia)
  • The Nino (República Dominicana) vs. By King (Chile)
  • Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)
  • Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia)
  • JH de la Cruz (Colombia) vs. Cristo Rata (Perú)
  • Yina Calderón (Colombia) vs. Andrea Valdiri (Colombia)
Afiche promocional Stream Fighters 4 con los chilenos “Shelao” y “By King”.

Afiche promocional Stream Fighters 4 con los chilenos “Shelao” y “By King”.

Publicidad
Lee también
¿Quién es Milica?: la campeona influencer de la que todos hablan
Redsport

¿Quién es Milica?: la campeona influencer de la que todos hablan

Protagonizó “Batalla de Macul” en 1991 y ahora deja insólita reflexión: "Me tratan..."
Copa Libertadores

Protagonizó “Batalla de Macul” en 1991 y ahora deja insólita reflexión: "Me tratan..."

Tabilo y Barrios firman un viernes negro para el tenis chileno
Tenis

Tabilo y Barrios firman un viernes negro para el tenis chileno

La enorme sorpresa que prepara Colo Colo en su formación ante el líder
Colo Colo

La enorme sorpresa que prepara Colo Colo en su formación ante el líder

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo