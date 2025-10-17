Desde la primera edición de La Velada del Año, los eventos de boxeo entre streamers y creadores de contenido se han hecho muy común en el mundo digital, es así como los fanáticos de estos influencers han sido testigos de distintos eventos como Noche de Combos en Chile, Supernova Strikers en México y el último de estos, Stream Fighters 4 , el cual se celebrará en Bogotá, Colombia y tiene a reconocidas figuras nacionales e internacionales.

Así es, porque este importante evento de streamer contará con dos chilenos participantes, Shelao, ex participante de dos ediciones de la Velada de Ibai y Joaquín “By King” Pérez, quienes se enfrentarán respectivamente BelosMaki de Colombia y a The Nino de República Dominicana. Adicionalmente, estarán como protagonistas las creadoras de contenido, Milica (Argentina), Karely Ruiz (México) y Karina García (Colombia). Conoce todos los detalles del evento, a continuación.

¿Cuándo y a qué hora es Stream Fighters 4?

Supernova Strikers 2025 se celebra este sábado 18 de octubre a partir de las 19:00 horas de Chile en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Horario LATAM de Stream Fighters 4

Horario estelar Países LATAM 17:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 18:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 19:00 horas Chile, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 20:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver en vivo y GRATIS el evento Stream Fighters 4?

Tal y como ocurre habitualmente con estos eventos entre streamer, la transmisión del evento será EN VIVO y SIN COSTO a través del canal de Kick del streamer colombiano, Westcol.

Un día antes, es decir, este viernes 17 de octubre a partir de las 21:00 horas de Chile se celebrará el pesaje del evento , el cual también podrás ver desde la mencionada cuenta de Kick de WestCol.

Este viernes 17 de octubre se celebra el pesado del evento entre creadores de contenido.

Cartelera de Stream Fighters 4

Karely Ruiz (México) vs. Karina García (Colombia)

The Nino (República Dominicana) vs. By King (Chile)

Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs. BelosMaki (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) vs. Cristo Rata (Perú)

Yina Calderón (Colombia) vs. Andrea Valdiri (Colombia)

Afiche promocional Stream Fighters 4 con los chilenos “Shelao” y “By King”.

