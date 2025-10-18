Colo Colo visita este domingo al superlíder de la Liga de Primera, Coquimbo Unido, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, duelo que aún ni comienza y ya tuvo un insólito revés para el elenco “Popular”.

Así es, porque el Cacique llegó este viernes a la cuarta región y vivió un llamativo problema durante su paso por la comuna vecina, La Serena. Esto porque en el arribo albo a la ciudad nortina el bus del plantel albo fue captado ingresando al casco histórico de la ciudad, generando sorpresa entre transeúntes y automovilistas que a esa hora circulaban.

De acuerdo a lo que reporta el medio El Día, el vehículo de gran tamaño transitó por calle Balmaceda, donde intentó realizar una maniobra para doblar hacia calle Prat, provocando complicaciones en el tránsito de vehículos y peatonal, pero eso no es todo, porque la situación empeoró cuando este no pudo girar y terminó golpeando objetos como árboles y señales de tránsito, lo que obligó al conductor a retroceder y continuar su trayecto por otro punto de la ciudad.

El bus de Colo Colo quedó “atrapado” en el casco histórico de La Serena. Fun sancionado. (Foto: El Día)

La Serena anuncia multa empadronada al bus de Colo Colo

La situación no quedó ajena a los habitantes de la comuna de La Serena, esto porque el registro rápidamente se viralizó en redes sociales y mientras algunos vecinos se tomaron la situación con humor e ironía, otros se refirieron de inmediato a la prohibición de ingreso de estos vehículos a la zona indicada, otros

Por supuesto, este hecho llegó a los ojos y oídos de la Municipalidad de La Serena, quienes, según informó el medio nortino, adelantaron que el bus fue infraccionado de forma empadronada por unidades de inspección municipal.

Sobre lo ocurrido y la multa entregada al bus albo, el director de Seguridad Ciudadana de la comuna, Gonzalo Arceu, explicó que: “el tránsito de camiones de alto tonelaje o vehículos de transporte de pasajeros de esa envergadura está estrictamente prohibido en el casco histórico, debido a que las calles no cuentan con el espacio ni las condiciones necesarias para maniobrar con seguridad”.

¿Cuándo juegan Coquimbo Unido vs. Colo Colo?

Tras el percance ocurrido en La Serena, los jugadores de Colo Colo se concentran ahora en el duelo por la fecha 24 de la Liga de Primera que animarán ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Partido a disputarse este domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas.