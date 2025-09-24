Es tendencia:
Universidad de Chile vs. La Serena: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Los Azules se pondrán al día por la Fecha 23 del Campeonato Nacional enfrentando al conjunto Granate.

Por Franccesca Arnechino

Los Azules se pondrán al día en el Campeonato Nacional frente a Deportes La Serena este fin de semana.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTLos Azules se pondrán al día en el Campeonato Nacional frente a Deportes La Serena este fin de semana.

Universidad de Chile regresa con una apretada agenda, luego del empate sin goles el pasado jueves frente a Alianza Lima en Copa Sudamericana, deben enfrentar nuevamente el partido de vuelta por los Cuartos de Final.

Y este fin de semana, los Azules deberán ponerse al día por la Fecha 23 de la Liga de Primera con Deportes La Serena. Recordemos que la U llega en el sexto lugar del Campeonato Nacional con 38 puntos, mientras que los Granates están en el puesto 13, acercándose peligrosamente a zona de descenso.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. La Serena? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Deportes La Serena, juegan este domingo 28 de septiembre, desde las 15:00 hrs. en el Estadio La Portada, por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

