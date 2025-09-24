Universidad de Chile regresa con una apretada agenda, luego del empate sin goles el pasado jueves frente a Alianza Lima en Copa Sudamericana, deben enfrentar nuevamente el partido de vuelta por los Cuartos de Final.
Y este fin de semana, los Azules deberán ponerse al día por la Fecha 23 de la Liga de Primera con Deportes La Serena. Recordemos que la U llega en el sexto lugar del Campeonato Nacional con 38 puntos, mientras que los Granates están en el puesto 13, acercándose peligrosamente a zona de descenso.
¿Cuándo juega U. de Chile vs. La Serena? Horario y dónde ver EN VIVO
Universidad de Chile vs. Deportes La Serena, juegan este domingo 28 de septiembre, desde las 15:00 hrs. en el Estadio La Portada, por la fecha 23 del Campeonato Nacional.
El partido entre Azules y Granates, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- ZAPPING: 99 (HD)
