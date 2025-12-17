Uno de los importantes invitados que tuvo la despedida de Walter Montillo en el Estadio Nacional fue un ex jugador de Universidad de Chile, que sorprendió con una declaración donde no le cierra las puertas para volver al club.

En medio del mercado de fichajes para la temporada 2026, fue Marcelo Morales quien impactó una respuesta sobre su futuro, pese a que se proyecta en la MLS con el New York Red Bulls.

“Fue un año complicado que partí con una lesión, después fui agarrando ritmo y empecé a sumar minutos, espero que el otro año sea mejor”, explicó como una análisis de su primera experiencia en el extranjero.

Pese a esto, el lateral no desconoció el interés de poder volver a la U en algún momento, lo que quedó dando vuelta en los hinchas bullangueros como una opción para 2026.

Marcelo Morales estuvo en la despedida de Walter Montillo con los hinchas de U de Chile.

¿Qué dijo Marcelo Morales para volver a la U?

Fue tras el partido de despedida de Walter Montillo donde Marcelo Morales habló con los medios sobre su futuro en la MLS, donde proyecta poder ganar más minutos.

En ese sentido, su gran objetivo para 2026 es poder volver a la selección chilena, donde fue parte mientras estuvo en la U, pero luego se le perdió el rastro cuando arribó a Estadios Unidos: “Quiero sumar más minutos, tener regularidad y volver a la selección, si Dios quiere”.

Pero lo más sorprendente vino cuando se le consultó por un posible regreso a Universidad de Chile, porque dejó abierta la puerta para que entre una luz de ilusión.

“Nunca se descarta nada, eso lo ve mi representante, siempre me gustaría volver al club que estoy desde los ocho años así que feliz”, destacó.

Revisa sus declaraciones: