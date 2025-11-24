Universidad de Chile consiguió un triunfo muy importante ante O’Higgins en condición de visita. Incluso, un ilustre ex jugador de los Azules lo celebró en la barra como un hincha más.

El Romántico Viajero disputó una verdadera final en Rancagua, donde necesitaba ganar para meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores. En un partidazo, los dirigidos por Gustavo Álvarez se impusieron por 1-0 con gol de Maximiliano Guerrero.

El hincha ilustre que alentó a U. de Chile

En el Estadio El Teniente hubo un buen marco de público y O’Higgins no tuvo problemas en aceptar a fanáticos de Universidad de Chile. En la Liga de Primera, se ha transformado en una triste realidad el que no haya visitantes, por lo que la presencia de ambas hinchadas siempre es positivo.

Entre los seguidores del Romántico Viajero que llegaron a Rancagua, se encontraba un ilustre que hasta hace no mucho defendía los colores del Bulla: Marcelo Morales. El Shelo vivió el duelo en la barra del León.

ver también “Mi mayor deseo es que…”: la sincera respuesta de Gustavo Álvarez sobre la U rumbo a Libertadores

Morales debutó en Universidad de Chile en 2020 y a temprana edad ya se hizo de la titularidad. Luego de destacar y ganarse un puesto incluso en la selección chilena, partió a fines del 2024 a New York Red Bulls de Estados Unidos. Claro que en la MLS las cosas no han sido fáciles.

Shelo primero tuvo algunos problemas con la visa de trabajo y luego, las lesiones no le dejaron tener continuidad en la tierra del Tío Sam. En su primer año en el equipo de la Gran Manzana, solo jugó 5 partidos. Ahora de vacaciones, quiso dejar atrás lo malo del 2025 viendo al club de sus amores desde la hinchada. Así lo demostró con una foto que subió a Instagram.

Publicidad

Publicidad

Imagen: Instagram

Universidad de Chile quedó en el 3° lugar de la Liga de Primera con 51 puntos y está clasificando a la fase previa de la Copa Libertadores. Restando dos fechas para el final, buscarán el Chile 2 que está en manos de Universidad Católica, quienes tienen 54 unidades.