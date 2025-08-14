Marcelo Morales está viviendo su primera gran polémica en el New York Red Bulls en Estados Unidos tras un debut que prometía bastante. Lamentablemente el chileno hizo noticia por razones extrafutbolísticas, lo que le valió una dura sanción.

Y es que el ex Universidad de Chile tenía una buena oportunidad de jugar este miércoles ante el Philadelphia Union por la US Open Cup tras no tener posibilidad de ver acción en la MLS el pasado fin de semana, pero un desatino en los entrenamientos le terminó costando muy caro.

Sandro Schwartz, entrenador del New York Red Bull, anunció en la previa del partido ante Philadelphia que Morales quedó marginado de la citación por un insólito motivo.

ver también ¿Le conocían la voz? Marcelo Morales habla tras su debut en USA

Marcelo Morales es marginado en el New York Red Bull

Resulta que el jugador de 22 años quedó fuera de la nomina para el partido porque llegó una hora tarde al entrenamiento del martes. Así fue como el DT optó por sancionarlo y no disponer de él para el encuentro.

Marcelo Morales fue duramente sancionado por su entrenador en Estados Unidos. | Foto: New York Red Bulls.

Lo peor es que el New York Red Bull terminó cayendo por 3-2 en los cuartos de final de la US Open Cup, despidiéndose con esto de la copa doméstica y de una buena opción de un título para el ex azul en Norteamérica.

Publicidad

Publicidad

Habrá que ver ahora si el chileno es capaz de volver a ganarse la confianza de Schwartz y así ser considerado para los próximos partidos. Su margen es escaso, ya que a pesar de llevar varios meses en el club, todavía no logra consagrase.

ver también No juega, pero se saca fotos: Marcelo Morales sorprende junto a crack mundial en la MLS

El próximo partido del New York Red Bulls

Los Toros Rojos se volverán a ver las caras ante el Philadelphia Union, pero esta vez por la MLS. Este duelo está programado para este sábado 16 de agosto desde las 19:30 (hora de Chile) en el Red Bull Arena (New Jersey).