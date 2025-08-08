Fue un auténtico “parto”. Es que pasaron nueve meses desde que Marcelo Morales jugara su último partido con Universidad de Chile para que hiciera su esperado estreno internacional con New York Red Bulls, en el cierre de la fase grupal en Leagues Cup.

También es cierto que el seleccionado nacional debió superar una rebelde lesión en su rodilla y que sumó minutos en el equipo de proyección de su nuevo club en la MLS Next Pro, pero fue la escuadra “energética” quien destacó el debut oficial del “Shelo”.

Pero más allá de lo que ocurrió dentro de la cancha, donde aportó con un pase gol y una anotación en la tanda de penales para vencer a FC Juárez, llamó poderosamente la atención que Morales habló por primera vez con la prensa en su carrera, pues en la U no lo hizo mientras estuvo.

Marcelo Morales saca la voz tras debut en Estados Unidos

Fue en conversación con los canales oficiales del New York Red Bulls donde se le pudo conocer la voz al lateral izquierdo, quien sobre el encuentro indicó que “fue bien de ida y vuelta, bien jugado. Nos empataron en los últimos minutos, algo que tenemos que seguir corrigiendo para cerrar los partidos antes”.

Sobre su desempeño individual, Morales expresó que “estoy feliz. Son muchos meses que no juego, no hice pretemporada, pero feliz de la oportunidad que me dieron y sumar minutos”, para luego entregar su opinión sobre el nivel de la MLS y los aspectos que debe mejorar.

“Es una liga muy competitiva, con jugadores de muy buen pie, que va en crecimiento muy rápido. Me sentí muy cómodo con mis compañeros, a pesar del idioma“, reconoció el “Shelo” quien espera sumar más minutos en el primer equipo.

¿Cuándo vuelve a jugar el equipo del chileno?

Con esta primera oportunidad que recibió, se espera que Marcelo Morales pueda sumar minutos en la MLS, donde este domingo 10 de agosto, New York Red Bulls recibirá en su casa, en Nueva Jersey, al Real Salt Lake del también nacional Pablo Ruiz.