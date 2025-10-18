La pelea por la permanencia en Liga de Primera está encendida. Tras la victoria de Unión Españolay la derrota de Iquique, era el turno para que Deportes La Serena buscara ante Ñublense una victoria que le diera un respiro en sus opciones.

El desafío no era menor para la escuadra que dirige el argentino Mario Sciaqua, más aún luego de la apabullante derrota por 1-6 que les propinó Limacheen semifinales de Copa Chile. A lo que se suma que arrastraban una mala racha de 11 partidos sin ganar.

La Serena no puede acabar con mala racha ante Ñublense

El primer tiempo fue de completo dominio para la escuadra de Ronald Fuentes, quien se generó las principales ocasiones para abrir el marcador, aprovechando que el local les entregó el campo y propuso un conservador esquema para mantener el cero.

Ante ese panorama, en La Serena esperaban que una acción de pelota quieta les permitiera romper la paridad. Y así ocurrió. Un tiro de esquina de Jeisson Vargas que dejó en el área chica el arquero uruguayo Nicola Pérez, lo aprovechó su compatriota Joaquín Fernández para anotar en el minuto 48.

Tras el gol papayero, Ñublense se fue en demanda del arco local para buscar el empate y lo encontró en la última jugada del encuentro. Una absurda falta penal de Nicolás Ferreyra fue cambiada por gol mediante Patricio Rubio en los 90+3′, para poner la igualdad definitiva por 1-1.

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

Producto de este empate, Deportes La Serena se queda en el 13° lugar en la clasificación en Liga de Primera con 21 puntos, a tres de caer a la zona de descenso. Por su parte, los Diablos Rojos permanecen en la 10° ubicación con 30 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la jornada 25 del Torneo Nacional, los papayeros volverán a ser locales en el Estadio La Portada para recibir al Audax Italiano, el próximo sábado 25 de octubre a las 15:00 horas. Mientras que Ñublense visitará a Unión La Calera el domingo 26 desde las 18:30 horas.