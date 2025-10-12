Deportes Limache ha vivido un sueño en sus últimos años. Haciendo su estreno en la Liga de Primera, el cervecero ahora la rompe en Copa Chile y ya se instaló en la final. Tal cual.

Tras haber dado el primer golpe como local ante Club Deportes La Serena, ahora el club de los tomates buscaba asegurar el histórico paso a la definición como visita. Y ahí pegaron de entrada.

Con tantos de Facundo Pons y Daniel Castro (después anotaron doblete), los visitantes se pusieron rápidamente 2-0. Con ese panorama, La Serena no pudo hace mucho para evitar la eliminación y el duelo terminó 6-1 a favor de Limache (tantos de Luis Guerra y Felipe Fritz, más descuento de Juan Fuentes).

Limache se acerca a Copa Libertadores

Deportes Limache derrotó 6-1 a Deportes La Serena y con un global de 8-1 se clasificó a la final de Copa Chile. Con ese panorama por delante, los cerveceros ahora están a un partido de jugar una histórica Copa Chile.

Tweet placeholder

Deportes Limache jugará la final de Copa Chile ante Huachipato, club que viene de eliminar a Audax Italiano. Quien gane entre tomateros y acereros clasificará como Chile 4 a Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Dicha definición está programada para la primera quincena de noviembre, en fecha y sede por confirmar en la ANFP. Eso sí, si Limache gana el título hay una letra chica para que juegue el torneo internacional.

Tweet placeholder

Los cerveceros deben evitar el descenso en la Liga de Primera, donde tras el triunfo de Unión Española estarían bajando a la B actualmente. Si lograr salvar la categoría y ganan la Copa Chile, irán a Copa Libertadores. Si son campeones, pero descienden a la B, Huachipato tomará su lugar.

Publicidad