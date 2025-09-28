Aún no termina el campeonato y Universidad Católica ya tiene sus ojos puestos en lo que será la temporada 2026, donde revelan que desde la franja pusieron sus fichas en el goleador de uno de sus rivales.

Los cruzados actualmente se encuentran en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, lo que significa que, de terminar así la temporada, clasifican a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo ya empiezan a prepararse para enfrentar dicha competencia.

El jugador que la UC buscará fichar

El periodista Renzo Luvecce señaló a través de sus redes sociales que Popín Castro, delantero de 31 años y quien lleva 11 goles en 29 partidos, es quien conquistó a la UC.

El goleador de Limache podría llegar a la Franja.

“Me cuentan que hace un par de días se comunicaron con la dirigencia de Deportes Limache para saber sobre la situación contractual y su precio de venta o préstamo acerca del atacante Daniel Castro”, explicó de entrada.

Asimismo, luego agrega: “Me indicaron que el delantero tiene contrato hasta finales de 2026, su precio para una posible venta es de $700 mil dólares, pero que no habría problema en dejarle partir en calidad de préstamo, si es a un club grande”.

El jugador de Limache levantó el interés de los Cruzados.

“El interés real, veremos si concretan una negociación formal en las próximas semanas, estaré informando al respecto”, puntualizó.

La carrera de Daniel Castro

El jugador ha militado en clubes como General Velásquez, Quintero Unido, Unión La Calera, Unión Española y desde el 2023 milita en Deportes Limache con quienes consiguió el ascenso a primera división tras ganar la Liguilla de Ascenso 2024.

