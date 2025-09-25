Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Jugó en la UC, se fue en medio de fuerte polémica y ahora ficha por inesperado club en Asia

El jugador nacional fichó recientemente por inesperado club que disputa la primera división en Asia.

Por Andrea Petersen

Exjugador de la UC ficha por un nuevo club en el extranjero.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTExjugador de la UC ficha por un nuevo club en el extranjero.

Un ex Universidad Católica cerró un inesperado fichaje con un club de Primera División en Asía en donde buscará consolidarse y sumar minutos.

Con 25 años, el delantero Pedro Campos suma un nuevo equipo a su carrera tras su salida del Tormenta FC de la tercera división de Estados Unidos y ahora militará en el SP Falcons de la primera división de Mongolia.

El equipo que fue campeón de la liga la temporada anterior, pasa por un gran presente y podría disputar la AFC, la Champions de Asia, según revela Punto Cruzado.

/Instagram

/Instagram

La carrera de Pedro Campos

El jugador, que también fue mundialista Sub-17 con La Roja, dejó la UC el 2018 para llegar al Club Necaxa U20 de la Liga Mexicana, rescindiendo su contrato en busca de minutos, disputando solo nueve encuentros en dos años.

Pedro Campos regresó a Chile para jugar en Everton/Photosport

Pedro Campos regresó a Chile para jugar en Everton/Photosport

Publicidad

Tras esto pasó por distintos clubes, entre ellos Olymiakos Nicosia de la primera división de Chipre, Bnei Yehuda de Israel, para luego regresar a Chile, en donde se sumó a clubes como Everton y Deportes Antofagasta.

La salida de Campos de la UC

La despedida del jugador del equipo fue una sorpresa, en donde, según consigna El Mercurio, cercanos al jugador apuntan a la negativa de pagar una cirugía del jugador y además, el bajo sueldo que recibiría en su primer contrato profesional.

Canterano de Universidad Católica se despide de Chile y se marcha a Europa a fin de año

ver también

Canterano de Universidad Católica se despide de Chile y se marcha a Europa a fin de año

Se portaron muy mal con él. No le pagaron la operación de cartílago de su rodilla izquierda y atrasaron su recuperación”, aseguraron cercanos al jugador, según recoge El Deportivo de El Mercurio en un artículo del 2018.

Publicidad

“Nos hubiese gustado que continuara su desarrollo deportivo en el club. No corresponde que una familia y un jugador decidan dejar el club que participó en su formación sin informarnos de manera personal, considerando que existía buena comunicación”, respondió en aquella oportunidad Nelson “Piri” Parraguez.

Prensa española alucina con el sorpresivo fichaje de Alexis Sánchez en Sevilla: “Llegada estelar”

ver también

Prensa española alucina con el sorpresivo fichaje de Alexis Sánchez en Sevilla: “Llegada estelar”

Agregando que “Independientemente del costo, la operación sería pagada por el club, pero debido a retrasos administrativos por los sistemas de salud y seguro involucrados, la familia junto a su oficina de representación decidieron operarlo de manera particular”.

Luego de ser intervenido comienza su proceso de rehabilitación en el club con nuestros kinesiólogos, el que continuó por los siguientes seis meses. Siempre estuvo acompañado por los médicos del club”, recogió el medio.

Publicidad
Lee también
Chispa Campos deja Everton y es nuevo refuerzo de Antofagasta
Chile

Chispa Campos deja Everton y es nuevo refuerzo de Antofagasta

El Chispa Campos es operado y le extirpan un tumor
Noticias

El Chispa Campos es operado y le extirpan un tumor

Amenaza pone otra vez en peligro el secreto de Eric en Amar Profundo
Tiempolibre

Amenaza pone otra vez en peligro el secreto de Eric en Amar Profundo

Tabilo "se da voltereta" con el Chino Ríos y elige a su nuevo ídolo
Tenis

Tabilo "se da voltereta" con el Chino Ríos y elige a su nuevo ídolo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo