Un ex Universidad Católica cerró un inesperado fichaje con un club de Primera División en Asía en donde buscará consolidarse y sumar minutos.

Con 25 años, el delantero Pedro Campos suma un nuevo equipo a su carrera tras su salida del Tormenta FC de la tercera división de Estados Unidos y ahora militará en el SP Falcons de la primera división de Mongolia.

El equipo que fue campeón de la liga la temporada anterior, pasa por un gran presente y podría disputar la AFC, la Champions de Asia, según revela Punto Cruzado.

La carrera de Pedro Campos

El jugador, que también fue mundialista Sub-17 con La Roja, dejó la UC el 2018 para llegar al Club Necaxa U20 de la Liga Mexicana, rescindiendo su contrato en busca de minutos, disputando solo nueve encuentros en dos años.

Pedro Campos regresó a Chile para jugar en Everton

Tras esto pasó por distintos clubes, entre ellos Olymiakos Nicosia de la primera división de Chipre, Bnei Yehuda de Israel, para luego regresar a Chile, en donde se sumó a clubes como Everton y Deportes Antofagasta.

La salida de Campos de la UC

La despedida del jugador del equipo fue una sorpresa, en donde, según consigna El Mercurio, cercanos al jugador apuntan a la negativa de pagar una cirugía del jugador y además, el bajo sueldo que recibiría en su primer contrato profesional.

“Se portaron muy mal con él. No le pagaron la operación de cartílago de su rodilla izquierda y atrasaron su recuperación”, aseguraron cercanos al jugador, según recoge El Deportivo de El Mercurio en un artículo del 2018.

“Nos hubiese gustado que continuara su desarrollo deportivo en el club. No corresponde que una familia y un jugador decidan dejar el club que participó en su formación sin informarnos de manera personal, considerando que existía buena comunicación”, respondió en aquella oportunidad Nelson “Piri” Parraguez.

Agregando que “Independientemente del costo, la operación sería pagada por el club, pero debido a retrasos administrativos por los sistemas de salud y seguro involucrados, la familia junto a su oficina de representación decidieron operarlo de manera particular”.

“Luego de ser intervenido comienza su proceso de rehabilitación en el club con nuestros kinesiólogos, el que continuó por los siguientes seis meses. Siempre estuvo acompañado por los médicos del club”, recogió el medio.

