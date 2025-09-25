Universidad Católica ya empieza a planificar cómo será la gran pausa que enfrentará la Liga de Primera por el Mundial Sub 20. Daniel Garnero logró revivir al plantel cruzado y ahora está cuarto en la tabla con 39 unidades, y con la chance de meterse en Copa Libertadores.

Por lo mismo, el cuadro de la UC no quiere perder el ritmo de competencia y aseguró un importante amistoso internacional en el Claro Arena. Lo que servirá para tener en rodaje al equipo de cara al recta final de temporada.

De está forma se informó que para el domingo 12 de octubre se realizará un duelo contra la selección de Uruguay. El elenco que dirige Marcelo Bielsa visitará el país para darle la inauguración estelar al nuevo recinto deportivo.

Lo que implicará un partido de palabras mayores para los cruzados, y además se indica que dicho plantel será una chance ideal para los jugadores charrúas. Esto porque se le dará espacio a los futbolistas de la liga local para así empezar a buscar más variantes de cara al próximo Mundial del 2026.

¿Marcelo Bielsa inaugura el Estadio Claro Arena?

Así las cosas, todo indica que la selección de Uruguay presentará un plantel de alto nivel para el duelo del próximo mes de octubre en el Claro Arena. Sin embargo, esto tendrá como gran ausente justamente a Marcelo Bielsa.

Así lo detalló TNT Sports, ya que se hizo la consulta sobre el ex DT de la Roja pero justamente en dicha jornada se estará en plena fecha FIFA. ante esto, Uruguay ya programó partidos ante República Dominicana y Uzbekistán. Lo que será en medio de la gira por Malasia.

Ahora esto no impedirá que el rosarino sea el encargado armar dicho plantel para enfrentar a la UC. Pero según pudo averiguar Redgol, por el hecho de estar en Asia el encargado de dirigir el plantel en Chile será Diego “Ruso” Pérez.