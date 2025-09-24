Marco Estrada es uno de los jugadores que se supo ganar la confianza de Marcelo Bielsa en la selección chilena. Aunque también, vivió el enojo del entrenador argentino.

El zurdo surgió en Everton de Viña del Mar y de ahí partió a Universidad de Chile. En el Romántico Viajero se convirtió en figura, lo cual le abrió las puertas de La Roja. El Cañonero Azul fue un fijo en las Eliminatorias a Sudáfrica 2010 y estuvo en la respectiva Copa del Mundo.

“Qué carajo te crees”

Uno de los momentos más recordados de Marco Estrada en la selección chilena, es cuando en un partido amistoso jugado en Calama en 2010 quiso salir jugando de forma vistosa ante un futbolista rival. Sin embargo, cometió un error y a Marcelo Bielsa no le gustó para nada.

“Estrada, qué carajo te crees”, le gritó Bielsa desde la banca. La frase se escuchó a todo pulmón en la transmisión y pasó a ser un capítulo anecdótico para el argentino y para el ex volante de Montpellier. Conversando con Gonzalo Fierro en el podcast “Soy de Fierro”, el zurdo habló de la situación.

“Me infiltran el empeine y fuimos a jugar a Calama contra Senegal creo (N. de la r.: fue contra Zambia). Vienen encarando y se le arranca la pelota y yo la quise levantar, pero no me di cuenta que calzaba como 50, puntea la pelota y casi fue gol“, explicó Estrada. Ahí vino el épico reto del Loco.

“Jarita me decía ‘te llaman afuera’. Yo decía ‘no, ahí no más. Déjame mirar para allá, porque la banca estaba allá’. Al otro día él (Bielsa) habló conmigo y me pidió disculpas porque él no se había dado cuenta que había unos micrófonos se los habían puesto al lado de la banca. Después ya era el bullying todos los días“, cerró entre risas.

Marco Estrada jugó 33 partidos en la selección chilena entre 2007 y 2011. Anotó un gol, de tiro libre ante Bolivia por las Eliminatorias a Sudáfrica 2010. Se ganó el aprecio futbolístico de Marcelo Bielsa, pero también su enojo, en uno de los momentos de culto de La Roja.