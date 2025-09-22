Marco Estrada supo ser un jugador relevante para Marcelo Bielsa y la selección chilena, pero un error propio terminó haciendo que perdiera un importante traspaso para su carrera.

El zurdo tuvo una exitosa carrera que incluyó ser campeón con Universidad de Chile, Montpellier de Francia y disputar la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 con La Roja. Sin embargo, su trayectoria pudo dar un giro en caso de haberse concretado una transferencia que se frustró.

El traspaso fallido de Marco Estrada

Marco Estrada hoy tiene 42 años y se retiró del fútbol en 2016 jugando por San Luis de Quillota. El ex volante estuvo como invitado en el podcast “Soy de Fierro” de Gonzalo Fierro, donde contó cómo perdió una gran oportunidad para su carrera futbolística en el año 2009.

“Mi representante en ese momento me dice ‘estamos listos, cerramos el negocio’. Habían llamado a Bielsa para pedirle la recomendación y estaba todo listo. Me dice ‘vamos a cenar’. Cenamos. ‘¿Qué vas a tomar?’ Un pisquito sour para celebrar. Esto es un consejo para las nuevas generaciones, que no celebren antes de firmar el contrato“, comentó Estrada.

Una vez terminada la cena, el por ese entonces volante de Universidad de Chile se fue manejando. Ahí vino el error y problema. “Me para carabineros, me piden que me baje y me dicen ‘andas con hálito alcohólico’. Yo les cuento toda esta historia y el carabinero me dice ‘no sé, yo soy de Colo Colo‘”, contó el zurdo, desatando la risa de Gonzalo Fierro, histórico albo.

La prensa llegó al consultorio donde le hicieron la alcoholemia y el traspaso se terminó cayendo. ¿Qué club lo quería? El Espanyol de Barcelona, donde era DT Mauricio Pochettino, ex jugador de Bielsa en Newell’s Old Boys. Lo peor, es que esto ocurrió en la previa a la fecha de Eliminatorias ante Paraguay y Bolivia.

“Tuve que llegar al otro día a hablar con don Marcelo Bielsa y explicarle la situación. Él me dijo que había sido en mi tiempo libre, que yo había llegado a la hora al entrenamiento. Teníamos que estar a las 11:00 en Juan Pinto Durán y yo llegué a las 8:30. (Luis María) Bonini me dijo ‘qué lindo. ¿Cómo vienes? Te está esperando allá arriba’“, recordó. Pese a todo, el argentino no se complicó.

“Me dice ‘a mí no me tiene que pedir disculpas, lo que yo no puedo entender es cómo la prensa se maneja de esta manera. Vaya a entrenar y demuéstreme que la decisión que estoy tomando es la correcta'”, cerró Marco Estrada. Terminó siendo titular en las Eliminatorias y anotando contra Bolivia.

