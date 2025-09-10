El regreso de Marcelo Bielsa fue lo más destacado del empate sin goles entre Chile y Uruguay. El argentino vivió una noche muy especial, donde incluso se reencontró con un ex seleccionado.

La Roja terminó las Eliminatorias con un frío 0-0 ante la Celeste, con lo cual terminó en el último lugar de la tabla de posiciones, haciendo su peor campaña hacia una Copa del Mundo con el formato todos contra todos. No hay mucho que rescatar de este proceso.

El reencuentro de Marcelo Bielsa con ex seleccionado

Marcelo Bielsa dejó una huella imborrable no solo en los hinchas de la selección chilena, sino que también en los jugadores que tuvo bajo su mandato en los casi 4 años que estuvo en Juan Pinto Durán. Uno de ellos no perdió la oportunidad y fue a saludarlo al Estadio Nacional.

Fernando Meneses supo ser de esos jugadores que si bien no era un fijo, solía ser llamado por el Loco cuando estaba en La Roja. El Rápido de Lontué le tomó un cariño muy especial al entrenador argentino, por lo que no dudó en acercarse al actual DT de Uruguay.

Pese a que no era de los jugadores que más estuvo bajo su mandato, Bielsa lo reconoció inmediatamente e incluso, recordaba una especial característica del campeón con Colo Colo y Universidad Católica, tal como lo contó el propio Meneses en su Instagram.

“Oh Fer querido, qué gusto verte. Ese chanfle en los centros”, le dijo Bielsa a Meneses, quien registró el bonito momento con el entrenador argentino con una foto para el recuerdo. “Qué lindo volver a verlo profesor después de tantos años. Un caballero, el mejor DT que tuve”, agregó el ex extremo derecho.

Imagen: Instagram

Fernando Meneses jugó 7 partidos en La Roja bajo el mandato de Marcelo Bielsa. Todos amistosos. Solía participar en los microciclos del argentino en Juan Pinto Durán. El formado en Colo Colo jugó en clubes como O’Higgins, Cobreloa, Universidad de Concepción, Universidad Católica, Alianza Lima y Veracruz, entre otros. Se retiró en 2021 en Rodelindo Román.