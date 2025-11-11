No todo son alegrías. Si bien la Liga de Primera 2025 ha dejado un flameante e inédito campeón, también empiezan a definirse cosas que contagian menos felicidad. Se trata del descenso a la Primera B.

Prácticamente, son tres los equipos que pelean por salvarse: Deportes Iquique, Unión Española y Deportes Limache. El triunfo de Everton de Viña del Mar ante Cobresal, de visita, puso una especie de barrera en la tabla de posiciones, donde los Ruleteros se escaparon por cuatro puntos.

¿Cómo se puede salvar cada cuadro? Cuatro puntos separan al último de la tabla, Deportes Iquique, de Limache. A falta de tres fechas, es decir nueve unidades por sumar, parece que los Dragones Celestes están condenados. Pero, nunca hay que dar a nadie por muerto.

Las tres finales de cada uno de los que pelean por el descenso

Un puesto, tres postulantes. Iquiqueños, hispanos y limachinos quieren quedarse con la única plaza en disputa: la del equipo que se salvará del descenso. Cada uno, eso sí, tiene una lucha distinta por dar. Son tres finales las que vienen por delante.

Quizás el más decisivo sea en la próxima fecha, cuando Deportes Limache reciba, en su inexpugnable hogar, a Unión Española. Esto puede condenar a los hispanos, que en caso de perder quedarían a cuatro unidades del Tomate Mecánico. En caso de ganar, sin embargo, no está todo dicho.

Es que Unión Española tiene, probablemente, el fixture más complicado. Tras jugar con los limachinos, se enfrentarán a un O’Higgins que pelea puestos de Libertadores y a Coquimbo Unido, que va por el récord de triunfos del Ballet Azul.

Contrario a eso, Limache tiene un partido de visita ante Unión La Calera, que a esta altura no pelea nada, y recibe a Deportes La Serena, que si bien matemáticamente no se ha salvado, probablemente para esa última fecha ya no corra peligro alguno.

Por último, Deportes Iquique tendrá que recibir a Cobresal en la siguiente fecha, luego ir a Viña del Mar, ante Everton, y, por último recibir a Universidad de Chile en el norte. Este último partido puede sentenciar a los Dragones Celestes o ser solamente de importancia para la U, en caso de que el elenco iquiqueño ya esté descendido para esas fechas.

Nota aparte: matemáticamente, ni Everton de Viña del Mar, ni Deportes La Serena se han salvado todavía del descenso. Mas, su ventaja sobre los otros tres los hace respirar con una tranquilidad que bien podría ser la de un club de la primera categoría para el 2026.

Mira el fixture de los tres que pelean el descenso:

Deportes Iquique:

– Deportes Iquique vs Cobresal (fin de semana del 22-23 de noviembre)

– Everton vs Deportes Iquique (fin de semana del 29-30 de noviembre)

– Deportes Iquique vs Universidad de Chile (fin de semana del 6-7 de diciembre).

Unión Española:

– Deportes Limache vs Unión Española (fin de semana del 22-23 de noviembre)

– Unión Española vs O’Higgins (fin de semana del 29-30 de noviembre)

– Coquimbo Unidos vs Unión Española (fin de semana del 6-7 de diciembre).

Deportes Limache:

– Deportes Limache vs Unión Española (fin de semana del 22-23 de noviembre)

– Unión La Calera vs Deportes Limache (fin de semana del 29-30 de noviembre)

– Deportes Limache vs Deportes La Serena (fin de semana del 6-7 de diciembre).