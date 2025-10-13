Deportes La Serena sufrió una verdadera humillación ante Deportes Limache y fue eliminado con goleada en la semifinal de la Copa Chile. El DT Mario Sciacqua expresó su dolor por lo hecho.

Si bien en la Liga de Primera no han hecho un buen papel, la campaña en la Copa Chile mantenía ilusionados a los hinchas de los Papayeros. Sin embargo, todo terminó en pesadilla. El Tomate Mecánico les ganó ¡6-1! y cerró la llave con expresivo 8-1 global.

Crisis total en Deportes La Serena

La molestia de los fanáticos de Deportes La Serena se hizo sentir en el Estadio La Portada. Los seguidores cantaron contra el plantel y la dirigencia. Mario Sciacqua, el DT del equipo, le puso el pecho a las balas y asumió la culpa por el mal momento.

“Primero pedirle disculpas a la gente, sinceramente. Soy el máximo responsable. Me cuesta encontrar una explicación ahora. Fue un golpazo en el mentón. Por la experiencia que tengo, hay golpes y golpes, pero espero que esto nos sirva y sea una lección para el torneo, para mantener la categoría“, indicó Sciacqua tras la derrota.

“Estoy liquidado, esa es la verdad, el planchazo que me metieron en el pecho es terrible. Mañana me tendré que reponer, porque soy ser humano y mi familia lo sufre a la distancia“, complementó el técnico argentino.

Mario Sciacqua llegó hace algunas semanas y solo ha dirigido dos partidos. Claro que sabe que esto no es excusa y debe levantar al equipo. En la Liga de Primera están en el 13° lugar con 20 puntos, a solo 2 unidades de la zona de descenso, donde está Limache.

“Entiendo que el hincha de La Serena esté preocupado. Pedirles disculpas y, obviamente, comprometernos a dar más para no perder la categoría“, cerró Mario Sciacqua. El próximo partido de los Papayeros será ante Ñublense por el campeonato nacional, el próximo sábado 18 de octubre a las 15:00 horas, en condición de local.