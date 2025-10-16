Este viernes continúa la Fecha 24 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Audax Italiano vs. Unión La Calera, con los itálicos en el quinto lugar de la tabla y los cementeros en el onceavo puesto del Campeonato Nacional.

Entre los duelos que destacan Colo Colo vs. Coquimbo Unido, líder del torneo con 56 puntos, que enfrentará a los albos que buscarán sumar para escalar en la competencia. Te dejamos el detalle de los partidos que puedes disfrutar este fin de semana.

Programación Fecha 24 del Campeonato Nacional 2025

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

Unión Española vs. Huachipato –12:00 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium y HBO MAX

LUNES 13 DE OCTUBRE

Universidad de Chile vs. Palestino – 16:00 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium y HBO MAX

VIERNES 17 DE OCTUBRE

Audax Italiano vs. Unión La Calera – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida – TNT Sports Premium, HBO MAX, Mega 2 y Mega GO.

Deportes Iquique vs. O’Higgins – 20:30 horas, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Premium y HBO MAX

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

Deportes La Serena vs. Ñublense – 15:00 horas, en el Estadio La Portada – TNT Sports Premium y HBO MAX

Deportes Limache vs. Cobresal – 17:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – TNT Sports Premium y HBO MAX.

DOMINGO 19 DE OCTUBRE

Colo Colo vs. Coquimbo Unido – 12:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Everton vs. Universidad Católica – 15:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar – TNT Sports Premium y HBO MAX.

