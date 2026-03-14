Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. Huachipato en Liga de Primera

Los albos buscan ectender la brecha en la tabla y mantenerse punteros en el Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Albos y Acereros se enfrentan por la fecha 7 de la Liga de Primera.
© PhotosportAlbos y Acereros se enfrentan por la fecha 7 de la Liga de Primera.

Colo Colo y Huachipato se enfrentarán por la fecha 7 de la Liga de Primera. Albos y acereros buscarán un triunfo que puede ser clave para sus aspiraciones y ganar confianza en el torneo.

Los dirigidos por Fernando Ortiz llega con la misión de defender el liderato del Campeonato nacional, con 12 puntos en el arranque del campeonato, tras cuatro victorias y dos derrotas. Y es que el triunfo ante Audax Italiano le permitió superar a Deportes Limache y Universidad Católica para quedar como único puntero.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Huachipato EN VIVO?

Colo Colo vs. Huachipato juegan este lunes 16 de febrero, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Monumental, por la fecha 7 de la Liga de Primera.

El partido entre Albos y Acereros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
La ANFP toma radical decisión mientras avanza la reforma a las Sociedades Anónimas

ver también

La ANFP toma radical decisión mientras avanza la reforma a las Sociedades Anónimas

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

Publicidad
Lee también
"No es...": ex Colo Colo y Boca se la canta clara a Palacios
Chile

"No es...": ex Colo Colo y Boca se la canta clara a Palacios

Manley explica inédita celebración en Puerto Montt
Chile

Manley explica inédita celebración en Puerto Montt

¿Por Colo Colo? La U borra la palabra "Centenario" para sus 100 años
U de Chile

¿Por Colo Colo? La U borra la palabra "Centenario" para sus 100 años

Árbitro hace su mea culpa en Instagram tras polémico cobro contra Cobreloa
Chile

Árbitro hace su mea culpa en Instagram tras polémico cobro contra Cobreloa

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo