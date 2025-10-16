Sigue rodando el Campeonato Nacional, y este viernes comienza la Fecha 24 del torneo, jornada que tendrá una serie de partidos con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.
En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primera, que corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.
El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV
La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido por la Fecha 24 del Torneo Nacional es Mega y este viernes 17 de octubre, transmitirá el duelo entre Audax Italiano vs. Unión La Calera, a partir de las 18:00 horas.
La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.
La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:
TNT Sports Premium
- VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
- DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
- ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
- CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
- GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
- MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
- TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
- ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 24 del Campeonato Nacional 2025
DOMINGO 12 DE OCTUBRE
- Unión Española vs. Huachipato –12:00 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium y HBO MAX
LUNES 13 DE OCTUBRE
- Universidad de Chile vs. Palestino – 16:00 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium y HBO MAX
VIERNES 17 DE OCTUBRE
- Audax Italiano vs. Unión La Calera – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida – TNT Sports Premium, HBO MAX, Mega 2 y Mega GO.
- Deportes Iquique vs. O’Higgins – 20:30 horas, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Premium y HBO MAX
SÁBADO 18 DE OCTUBRE
- Deportes La Serena vs. Ñublense – 15:00 horas, en el Estadio La Portada – TNT Sports Premium y HBO MAX
- Deportes Limache vs. Cobresal – 17:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – TNT Sports Premium y HBO MAX.
DOMINGO 19 DE OCTUBRE
- Colo Colo vs. Coquimbo Unido – 12:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium y HBO MAX.
- Everton vs. Universidad Católica – 15:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar – TNT Sports Premium y HBO MAX.