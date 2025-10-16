Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera 2025

¡GRATIS! El partido que puedes ver en TV abierta en la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025

Este viernes se retoma la Fecha 24 del Campeonato Nacional y este partido podrás ver gratis por TV.

Por Franccesca Arnechino

Liga de Primera 2025.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTLiga de Primera 2025.

Sigue rodando el Campeonato Nacional, y este viernes comienza la Fecha 24 del torneo, jornada que tendrá una serie de partidos con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primeraque corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.

El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido por la Fecha 24 del Torneo Nacional es Mega y este viernes 17 de octubre, transmitirá el duelo entre Audax Italiano vs. Unión La Calera, a partir de las 18:00 horas.

La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
  • ZAPPING: 99 (HD)
Publicidad
¿Va por TNT? Confirman canal que transmite Colo Colo vs. Coquimbo por la Liga de Primera 2025

ver también

¿Va por TNT? Confirman canal que transmite Colo Colo vs. Coquimbo por la Liga de Primera 2025

Programación Fecha 24 del Campeonato Nacional 2025

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

  • Unión Española vs. Huachipato –12:00 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium y HBO MAX

LUNES 13 DE OCTUBRE

  • Universidad de Chile vs. Palestino – 16:00 horas, en el Estadio Santa Laura – TNT Sports Premium y HBO MAX

VIERNES 17 DE OCTUBRE

  • Audax Italiano vs. Unión La Calera – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida – TNT Sports Premium, HBO MAX, Mega 2 y Mega GO.
  • Deportes Iquique vs. O’Higgins – 20:30 horas, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Premium y HBO MAX
Publicidad

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

  • Deportes La Serena vs. Ñublense – 15:00 horas, en el Estadio La Portada – TNT Sports Premium y HBO MAX
  • Deportes Limache vs. Cobresal – 17:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – TNT Sports Premium y HBO MAX.

DOMINGO 19 DE OCTUBRE

  • Colo Colo vs. Coquimbo Unido – 12:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Everton vs. Universidad Católica – 15:00 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

Publicidad
Lee también
El canal que transmite Colo Colo vs. Coquimbo por Liga de Primera
Colo Colo

El canal que transmite Colo Colo vs. Coquimbo por Liga de Primera

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Coquimbo? Horario y dónde ver la Liga de Primera
Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Coquimbo? Horario y dónde ver la Liga de Primera

¿Dónde ver ONLINE U. de Chile vs. Palestino en Liga de Primera?
U de Chile

¿Dónde ver ONLINE U. de Chile vs. Palestino en Liga de Primera?

El potente argumento de la UC contra la reprogramación del clásico universitario
Universidad Católica

El potente argumento de la UC contra la reprogramación del clásico universitario

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo